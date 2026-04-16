Bruselas flexibiliza las reglas de fusiones para impulsar la competitividad y la innovación en Europa

La Comisión Europea revisa sus directrices de control de fusiones para priorizar la escala y la innovación, buscando equiparar a las empresas europeas con sus competidores globales y fortalecer la resiliencia económica.

Europa aspira a recuperar su influencia global, y para ello, la Comisión Europea ha reconocido la urgencia de potenciar la capacidad de sus empresas. La brecha en innovación que existe con respecto a potencias como Estados Unidos y China solo podrá cerrarse si se brinda a las compañías la posibilidad de alcanzar la escala necesaria para acometer las enormes inversiones requeridas en la vanguardia tecnológica.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario se encuentra inmerso en la revisión de las directrices que orientan a los funcionarios en la evaluación y aprobación de operaciones corporativas. Tradicionalmente, la política de competencia de Bruselas se ha centrado de forma casi exclusiva en las posibles repercusiones sobre los precios derivadas de una mayor concentración de mercado. Si bien la Comisión defiende que el 95% de las operaciones corporativas superan este escrutinio sin obstáculos, este enfoque ha limitado históricamente la viabilidad de algunas de las operaciones más ambiciosas. Sin embargo, el panorama geopolítico actual, marcado por tensiones con aliados históricos y una intensa carrera por el dominio tecnológico, ha impulsado a la institución presidida por Ursula von der Leyen a reconsiderar unas normas que datan de hace dos décadas. Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, señaló en una reciente entrevista que hasta ahora la evaluación se limitaba al impacto en los precios para los consumidores a corto plazo. Ahora, se contempla la necesidad de ampliar el horizonte temporal de valoración para sopesar tanto los beneficios previsibles como los posibles riesgos y costes. Este cambio propuesto representa la transformación más significativa en las normas de competencia de Bruselas desde la década de 2000, periodo en el cual el efecto de las fusiones sobre los consumidores se convirtió en el eje central de las decisiones regulatorias. Fuentes del Ejecutivo comunitario explicaron a este periódico que, si bien el objetivo fundamental del control de fusiones sigue siendo válido e inalterado —es decir, garantizar que no se distorsione la competencia en el mercado interior—, la metodología de evaluación de la Comisión se está adaptando para reflejar las nuevas realidades del mercado. El borrador del documento elaborado por Bruselas, y adelantado por el Financial Times, argumenta que los beneficios para los consumidores no se limitan a los precios bajos. La innovación y la escala también resultan ventajosas al asegurar el acceso a insumos esenciales y fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro. A pesar de que estos factores ya se consideran en la evaluación de fusiones, las empresas han manifestado durante mucho tiempo su frustración, ya que estos argumentos siempre han tenido un peso secundario frente a las preocupaciones sobre el poder de fijación de precios. La guía que está elaborando Bruselas, y que aún podría sufrir modificaciones, subraya que el crecimiento y la expansión de las empresas para alcanzar el tamaño necesario para competir a nivel global pueden ser procompetitivos y generar beneficios para la Unión Europea. Ribera ha recalcado en diversas ocasiones que no se trata de conceder un cheque en blanco, pero defiende que las nuevas normativas sobre fusiones serán las más avanzadas del mundo. Diversos expertos en la materia consideran que la modificación de los reglamentos de evaluación de operaciones corporativas no tiene por qué ser excesivamente profunda. Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano, opina que lo esencial es que en el proceso de evaluación de fusiones se ponga en la balanza la innovación y las necesidades de inversión, sin limitarse únicamente al efecto sobre la competencia interna. Esto, según Arnal, podría lograrse incluso mediante un cambio cultural en la apreciación de los elementos de estas operaciones. Las empresas, por su parte, exigen garantías. Este debate ha cobrado especial relevancia en el sector de las telecomunicaciones, que ha experimentado una notable deflación en los precios de sus servicios en la última década. Compañías como Telefónica llevan años abogando por la posibilidad de crecer mediante adquisiciones en el continente. Europa, hasta ahora, se ha mostrado más flexible ante operaciones transfronterizas, pero ha mostrado cautela con aquellas de carácter puramente nacional, debido a las barreras que fragmentan el mercado comunitario y que pueden perjudicar más a la competencia. No obstante, las empresas argumentan que son precisamente las fusiones a nivel nacional las que tienen un mayor sentido estratégico, al generar sinergias y reducciones de costes más significativas, beneficios que posteriormente pueden reinvertirse para estimular la innovación y el crecimiento





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