Bruselas recuerda que no se puede exigir más de cinco años de residencia y la Ley 5/2026 valenciana exige diez para acceder a vivienda protegida.

La Comisión Europea ha respondido al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años establecido por la directiva comunitaria. La respuesta del comisario Brunner pone en cuestión la Ley 5/2026 de la Generalitat Valenciana, que exige diez años de empadronamiento para acceder a la compra de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana.

La norma valenciana fue aprobada con los votos a favor de PP y Vox, y el Gobierno central ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra ella. Marzà llevó el caso a Bruselas mediante una pregunta formal, y el Ejecutivo comunitario responde situando el debate en el terreno del derecho europeo sobre igualdad de trato.

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Qué dice el Tribunal de Justicia sobre los requisitos de residencia

Según la respuesta de Brunner, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que los Estados miembros no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que el período de cinco años que establece la directiva. El margen nacional para endurecer ese plazo queda así limitado por el propio marco comunitario.

La Comisión subraya además que la normativa europea prohíbe no solo la discriminación directa por razón de la nacionalidad, sino también la discriminación indirecta. Según la jurisprudencia citada por el comisario, aplicar otros criterios, como un período de residencia más largo, puede conducir de hecho al mismo resultado que una discriminación directa.

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Posición de Marzà y de la Comisión sobre la prioridad nacional

Marzà sostiene que la Ley 5/2026 exige diez años de empadronamiento y que esa cifra supera el límite fijado por la directiva. El eurodiputado de Compromís ya había preguntado antes a Bruselas por el concepto de prioridad nacional, cuando se impulsó una ley de este tipo en Aragón.

En esa respuesta anterior, la Comisión señala que una política que establezca la prioridad nacional para los nacionales de los Estados miembros debe cumplir las normas de la directiva que garantiza la igualdad de trato entre los ciudadanos nacionales y los titulares del estatuto de residente de larga duración. Así lo concluye el comisario en su respuesta.

Impacto en compradores de vivienda protegida y próximos pasos

Para las personas que buscan acceder a vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, el requisito de diez años de empadronamiento es el punto central del debate. La respuesta de Bruselas no declara por sí misma nula la ley, pero fija el criterio europeo que, según Marzà, contradice el plazo autonómico.

El siguiente paso formal es el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley 5/2026, cuya tramitación no se detalla en la información disponible. Mientras tanto, la respuesta de la Comisión Europea queda como posición oficial sobre la compatibilidad del requisito con la directiva.