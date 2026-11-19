La Comisión Europea señala que los altos precios de la vivienda en España reducen el consumo y la movilidad laboral, afectando el crecimiento económico.

La economía española enfrenta un desafío estructural significativo según el informe sobre España publicado el pasado martes por la Comisión Europea. El organismo comunitario identifica el elevado precio de la vivienda, tanto en el mercado de alquiler como en el de compra, como un punto débil crítico. Esta presión financiera limita la capacidad de los ciudadanos para destinar recursos a otras áreas esenciales, como el consumo general y la inversión distinta al sector inmobiliario.

Impacto directo en el consumo de los hogares

El Banco de España ha alertado previamente sobre este fenómeno en su último informe anual. La institución calcula que los hogares que dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler consumen un 15% menos que aquellos con características similares que viven en propiedad con costes bajos. Esta reducción en el gasto afecta directamente a la actividad económica general del país.

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Barreras para la movilidad laboral efectiva

La dificultad para acceder a una vivienda también resiente la movilidad laboral, tal como han señalado expertos y el Ejecutivo comunitario. Existen puestos de trabajo, incluyendo algunos en la Administración pública, para los cuales es complicado encontrar candidatos fuera de su ubicación actual. Las barreras de entrada al mercado inmobiliario impiden que los trabajadores se desplacen a regiones con mayor demanda laboral.

Lentitud administrativa y escasez de mano de obra

Bruselas destaca otros cuellos de botella que complican la situación habitacional actual. La lentitud de los procesos administrativos para obtener permisos de construcción y la falta de mano de obra cualificada ensombrecen las perspectivas de mejora. Estos obstáculos técnicos y burocráticos impiden una respuesta rápida a la demanda existente en el sector.

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Consecuencias para el crecimiento económico nacional

El conjunto de estos factores amenaza con entorpecer el crecimiento económico, sostenido históricamente por la creación masiva de empleo en España. Inicialmente se valoró positivamente el traslado de empleo hacia sectores distintos de la construcción y la hostelería. Sin embargo, la caída abrupta en el ladrillo se interpreta ahora como una debilidad estructural del modelo productivo.

Necesidad de acelerar la construcción de viviendas

Acelerar la construcción de viviendas constituye una receta de consenso para frenar la crisis habitacional, independientemente de las propuestas partidistas. El Banco de España estima que el déficit de inmuebles en el país alcanzará pronto la cifra de un millón. Esta carencia requiere una intervención urgente para estabilizar los precios del mercado libre.

Retos para el nuevo ejecutivo tras las elecciones

El Ejecutivo que salga de las urnas tras el 29-N debe priorizar el alivio de la crisis habitacional. Es fundamental implementar soluciones que incluyan un componente significativo de vivienda pública, tal como sucede en otros países europeos. Esta estrategia contribuiría a moderar los precios en el mercado libre y a recuperar la competitividad económica del país.