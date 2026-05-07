Brotes de hantavirus en el crucero MV Hondius: alerta global y medidas de contención

Un crucero holandés se convierte en el epicentro de un brote de hantavirus con ocho contagiados y tres fallecidos. Las autoridades implementan protocolos de emergencia para contener la propagación del virus, que tiene una letalidad del 35% al 50%. Expertos advierten que el riesgo de transmisión a la población general es bajo, pero se toman medidas extremas para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulantes.

Ha pasado un mes y siete días desde que el crucero de lujo holandés MV Hondius zarpó de Ushuaia con cerca de 150 pasajeros y tripulantes a bordo.

El viaje se ha convertido en el epicentro de un brote de hantavirus que ya deja ocho contagiados —tres de ellos han muerto—, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS). El barco tiene previsto llegar al puerto de Granadilla de Abona, en el aeropuerto de Tenerife Sur, el domingo a media mañana. De acuerdo con el protocolo diseñado por las autoridades, los casos asintomáticos serán evacuados previamente en Cabo Verde (Sudáfrica) mediante aeronaves medicalizadas.

Entre ellos se encuentran 14 ciudadanos españoles —13 pasajeros y un miembro de la tripulación— que, pese a no presentar síntomas, serán examinados y trasladados el lunes 11 de mayo en avión militar a la base de Torrejón en Madrid y, de ahí, al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, uno de los centros de referencia del país por contar con Unidades de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN). El miércoles, España asumió parte de la gestión del operativo del barco y de varios pacientes infectados.

Entre ellos se encontraba un médico neerlandés contagiado, que fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde ingresó en la única habitación de aislamiento disponible para este tipo de infecciones. Posteriormente, el sanitario fue evacuado a Países Bajos para continuar allí su tratamiento. El traslado no estuvo exento de incidentes.

Uno de los aviones medicalizados que transportaba a dos pacientes no pudo hacer escala en Marruecos tras ser rechazado por las autoridades del país, lo que obligó a reorganizar el operativo y aterrizar de nuevo en Canarias antes de continuar la ruta. Ya este jueves, los dos pacientes evacuados pudieron retomar el vuelo hacia territorio neerlandés.

No obstante, la alerta social ha seguido ganando terreno. El Ministerio de Sanidad de Países Bajos informó el mismo día del ingreso en un hospital de Ámsterdam de una mujer con síntomas compatibles con el virus. Según la cadena RTL, se trataría de una azafata de la aerolínea en la que viajó la pasajera neerlandesa fallecida tras abandonar el barco. Este último caso ha disparado la preocupación por la propagación del hantavirus.

¿Existe riesgo real de transmisión? ¿Cómo se está intentando contener el brote? ¿Qué mecanismos de contagio tiene la cepa detectada? y, ¿qué ocurrirá cuando el buque fondee finalmente en Canarias? La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, Joao Forjaz, contextualiza en declaraciones a Público la naturaleza del brote y pide situarlo en sus justos términos epidemiológicos.

Se trata de un virus asociado a roedores, en este caso al ratón colilargo, propio de zonas de los Andes en Chile y Argentina, que se transmite desde ese reservorio animal a los humanos, explica. Forjaz recuerda que, aunque existen casos documentados de transmisión entre personas, estos son excepcionales. Son raros y poco frecuentes.

En este caso se dieron unas condiciones muy particulares: un buque con espacios cerrados, pasillos estrechos y ventilación compartida, donde, además, los primeros contagios no estaban identificados como hantavirus, refiere. La epidemióloga apunta: Cuando se identificó el virus ya se activaron medidas dentro del barco. Incluso el médico que resultó infectado había estado en contacto muy cercano con pacientes sin saber a qué se enfrentaba. Forjaz insiste en que el riesgo de propagación a la población es muy bajo.

En España no existe el reservorio natural del virus, por lo que la probabilidad de expansión es extremadamente baja, afirma tajante. En la misma línea, la experta asegura que los protocolos activados se basan en criterios científicos y en la coordinación internacional. Las medidas se están adoptando con la participación de especialistas en epidemiología, organismos como la OMS y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), y el propio Ministerio de Sanidad.

El objetivo es garantizar la máxima seguridad tanto para los pasajeros del barco como para la población, incide. Sobre la gravedad de la enfermedad, Forjaz recuerda que la letalidad del hantavirus puede oscilar entre el 35% y el 50%, aunque los estudios más recientes en Argentina apuntan a cifras en torno al 35%.

El contagio entre personas se produce —precisa— a través del contacto directo y prolongado con fluidos corporales como secreciones, sangre o semen, además de mediante gotículas respiratorias en situaciones de proximidad estrecha. Estas gotículas, puntualiza la epidemióloga, no permanecen activas ni se transmiten a distancia: No son partículas que puedan desplazarse más allá de unos dos metros, señala.

No obstante, indica que no hay tratamiento específico ni vacuna, pero una detección precoz y la atención médica especializada mejoran significativamente el pronóstico. Forjaz también advierte contra comparaciones simplistas con la covid-19





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