Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: tres muertos y cinco infectados

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha causado tres muertes y cinco infecciones. Las autoridades trabajan para contener la situación, rastrear contactos y desembarcar a los pasajeros de manera segura. El patógeno, de la cepa de los Andes, se transmite entre humanos, pero los expertos descartan que pueda convertirse en una pandemia como el Covid-19.

Se está llevando a cabo un esfuerzo internacional para contener un brote de infecciones por hantavirus que ha causado la muerte de tres personas y contagiado al menos a otras cinco en el crucero MV Hondius.

Las autoridades se esfuerzan por tratar a los enfermos, desembarcar de forma segura al resto de pasajeros y rastrear los contactos de los afectados. A continuación se explica el brote y sus implicaciones. ¿Qué son los hantavirus? Los hantavirus son una clase de patógenos relativamente raros que se conocen desde hace décadas.

Son transmitidos por roedores, normalmente a través de sus heces, orina y saliva. Pueden causar síntomas graves como hemorragias internas, problemas respiratorios e insuficiencia renal. No existen vacunas ni tratamientos establecidos para los hantavirus. Los tratamientos suelen centrarse en el alivio de los síntomas.

El número de casos de infección y muertes aumentó el año pasado en las regiones endémicas de América, especialmente en el Cono Sur, que incluye Argentina, Chile y Uruguay. Los expertos creen que esto puede deberse a un aumento en las poblaciones de roedores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a reforzar la vigilancia, el diagnóstico temprano y la gestión adecuada de los casos. ¿Se transmite entre humanos?

El patógeno en el caso del Hondius es la denominada cepa de los Andes, la única que se conoce que se transmite entre humanos. Los casos anteriores de infección de persona a persona han implicado un contacto estrecho y prolongado, a través de interacciones íntimas, la convivencia en un mismo hogar o la prestación de atención médica. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, declaró el miércoles que este parecía ser el caso en la situación actual.

Los expertos en salud señalan que el brote presenta algunas similitudes con un grupo de casos observado en Argentina entre finales de 2018 y principios de 2019. Éstos se cobraron la muerte de 11 personas y dejaron otras 23 infectadas. Se cree que la propagación se originó a partir de una sola persona infectada que asistió a una fiesta. Una de las dificultades para tratar con los hantavirus es que el período de incubación puede ser muy largo.

Los síntomas pueden tardar hasta ocho semanas en aparecer, según investigaciones previas. ¿Cómo se contagiaron las personas a bordo del barco? Aún no se ha confirmado la fuente, pero los investigadores sospechan que está relacionada con un viaje realizado por una pareja neerlandesa antes de abordar el Hondius. Esta pareja falleció posteriormente.

Un funcionario del Ministerio de Salud de Argentina, que no está autorizado a hablar públicamente, explica que la pareja había estado viajando por el país, así como por Chile y Uruguay, desde noviembre. Habían visitado zonas donde habitan ratas que se sabe que transmiten el hantavirus andino, según funcionarios de la OMS. Argentina ha registrado 102 casos desde que comenzó la actual temporada de virus en julio de 2025, aproximadamente el doble que en la temporada anterior, y 32 fallecimientos.

Sin embargo, existen varias cepas del virus. El funcionario argentino explica que no se habían reportado casos previos en Tierra del Fuego, la provincia del extremo sur donde la pareja embarcó. Se espera que un equipo de investigadores viaje a la provincia en los próximos días. ¿Estamos ante el nuevo Covid-19?

El brote es grave y requiere una gestión cuidadosa, pero los expertos en salud han recalcado que no hay motivos para pensar que vaya a provocar otra pandemia. La OMS afirma que el riesgo para la población general es bajo. Esto no es el Covid, afirma Maria Van Kerkhove, directora interina del departamento de gestión de amenazas epidémicas y pandémicas de la OMS. Esto no es la gripe.

Se propaga de forma muy diferente. Y añade: Comprendemos perfectamente por qué surgen estas preguntas... Pero esta situación no es la misma que hace seis años.

No obstante, España se está preparando para tomar importantes precauciones ante la creciente preocupación por la llegada prevista del crucero a Tenerife. Los ministros españoles han declarado que la evacuación se llevará a cabo sin contacto con la población de las Islas Canarias. Un reto que este brote sí tiene en común con el Covid es el rastreo de contactos y la supervisión.

El barco hizo escala en varias islas del Atlántico, entre ellas Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, en su ruta desde Argentina. Oceanwide Expeditions, la compañía de cruceros, informó que 29 personas abandonaron el barco en Santa Elena antes de que se detectara el virus. Una de ellas era la esposa de un pasajero neerlandés fallecido, quien voló a Sudáfrica, donde murió.

Otro aspecto que reproduce lo acaecido durante el Covid es que las islas, territorios británicos de ultramar, cuentan con una infraestructura sanitaria limitada para abordar problemas médicos graves





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