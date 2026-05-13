Brote de hantavirus en crucero neerlandes MV Hondius que parta desde Argentina con direccin Canaria

Un brote de hantavirus ha sido detectado en el crucero neerlandes MV Hondius que parta desde Argentina con direccin Canaria. La tripulacin y los pasajeros han sido repatriados a sus respectivos paiss de origen y uno de los 14 pasajeros espaoles repatriados al Hospital Gmez Ulla dio positivo en la prueba PCR.

El pasado domingo 10 de mayo lleg a Espaa el buque MV Hondius, en el que ocurri un brote de hantavirus el pasado 11 de abril.

Ante la situaci, se activaron protocolos sanitarios y, tras su llegada a Tenerife, la tripulacin y sus pasajeros fueron repatriados a sus respectivos paiss de origen. Por su parte, uno de los 14 pasajeros espaoles repatriados al Hospital Gmez Ulla dio positivo en la prueba PCR y todos permaneceran en una cuarentena de 42 das -a contar como fecha de inicio el 10 de mayo- as como en un seguimiento activo por parte de las autoridades sanitarias.

Qu es el hantavirus y qu se transmite? Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a travs de la inhalacin, es decir, al respirar aire contaminado por partculas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. Tambin, por contacto directo o mordeduras.

El hantavirus, que se transmite a travs de la orina o heces de las ratas, fue detectado en el crucero neerlandes MV Hondius que parta desde Argentina con direccin Canari





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Crucero Neerlandes MV Hondius Argentina Canaria Repatriados Positivo En La Prueba PCR Cuarentena De 42 Das Siguimiento Activo Por Parte De Las Autoridade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estimación sobre la evolución del brote de hantavirus en el crucero MV HondiusSalvador Macip, director de los estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya y catedrático de medicina molecular de la Universidad de Leicester, ofrece una estimación sobre la evolución del brote de hantavirus a bordo del crucero de lujo MV Hondius.

Read more »

Hantavirus en el MV Hondius: noticias y detalles sobre el brote y las medidas tomadasGet the latest updates on the hantavirus outbreak in the MV Hondius, learn about the chronology of the outbreak, and understand the measures taken by our country to cover the expenses.

Read more »

Brote de hantavirus: El MV Hondius sale rumbo a RóterdamEl buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, sale este lunes rumbo a Róterdam tras la evacuación de sus ocupantes y la conclusión de una compleja operación internacional que comenzó en Canarias y ha durado 40 horas.

Read more »

Mujer de 32 años y brote de hantavirus en crucero MV Hondius¿Te cansabas de la noticia sobre la mujer de 32 años aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus y sobre el brote en el crucero MV Hondius? TeeSt esto como un resumen.

Read more »