Brote de hantavirus en crucero MV Hondius: imágenes llamativas y preocupación por la isla remota de Tristán de Acuña

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha generado imágenes llamativas, como el desembarco de unos paracaidistas en Tristán de Acuña, una isla remota de 200 habitantes. La preocupación es que el virus se extienda en esta isla, especialmente por su población poco expuesta a muchos virus y bacterias y por la falta de condiciones médicas para atenderse. El Ejército británico ha llevado a cabo una operación militar sin precedentes para proporcionarles ayuda sanitaria.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha llevado a imágenes llamativas, como el desembarco de unos paracaidistas en Tristán de Acuña, una isla remota de 200 habitantes en la que el crucero hizo una parada.

Allí hay una persona con síntomas y otra aislada. La preocupación es que el virus se extienda en esta isla, especialmente por su población poco expuesta a muchos virus y bacterias y por la falta de condiciones médicas para atenderse. El Ejército británico ha llevado a cabo una operación militar sin precedentes con seis paracaidistas y dos médicos para proporcionarles ayuda sanitaria. El ciudadano con síntomas compatibles con el hantavirus está en alerta sanitaria.

La posibilidad de que alguno de los pasajeros del MV Hondius haya podido transmitir el virus a sus habitantes pone en entredicho su débil sistema de salud. Sigue a laSexta en Google para toda la actualidad y el mejor contenido aquí





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