Brote de Hantavirus en Crucero con Españoles a Bordo: Tres Muertes y Barco a la Deriva

Un crucero de lujo con 14 españoles a bordo enfrenta un brote de hantavirus, con tres fallecimientos confirmados y dos tripulantes en estado grave. El barco ha sido rechazado por Cabo Verde y busca un puerto seguro en las Islas Canarias.

Una posible epidemia de hantavirus, una infección respiratoria transmitida por roedores, se ha detectado en un crucero de lujo que zarpó de Argentina con destino a las Islas Canarias , transportando a 14 ciudadanos españoles.

Hasta el momento, se han confirmado tres fallecimientos y dos miembros de la tripulación del MV Hondius requieren atención médica inmediata debido a síntomas respiratorios agudos. El buque permanece anclado frente a la costa de Cabo Verde, que ha rechazado su solicitud de atraque. La empresa operadora del crucero está considerando la posibilidad de atracar en el Puerto de La Luz y Las Palmas de Gran Canaria, o en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El Ministerio de Salud de Cabo Verde ha justificado su negativa a permitir el atraque en Praia con el objetivo de proteger la salud pública nacional, basándose en una evaluación técnica y epidemiológica que aplica el principio de precaución y el Reglamento Sanitario Internacional. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias han indicado que la escala del crucero en las islas aún no está confirmada, pero Sanidad Exterior, dependiente del Ministerio de Salud, ya está coordinando con diversas entidades para determinar los pasos a seguir en caso de que el MV Hondius atraque en el archipiélago.

Un portavoz de Oceanwide Expeditions, la empresa operadora del buque, ha confirmado a Canarias Ahora que aún no ha establecido contacto con el gobierno nacional ni autonómico para organizar un posible atraque. La empresa ha anunciado que proporcionará actualizaciones sobre el estado del buque y que espera la decisión de las autoridades competentes, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de Cabo Verde y España, antes de tomar cualquier medida.

La Consejería de Salud del Gobierno de Canarias ha informado que la gestión del caso está siendo liderada por Sanidad Exterior, y que el Servicio Canario de Salud se incorporará al dispositivo si el Ministerio lo activa en caso de que el crucero atraque en Canarias y algún pasajero requiera hospitalización, siguiendo los protocolos establecidos. La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha declarado que no ha recibido ninguna solicitud de atraque por parte del crucero, y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife no ha respondido a las consultas sobre el tema.

Según datos de la plataforma Marine Traffic, el crucero permanece actualmente frente a las costas de Praia. La cronología de los eventos indica que el primer fallecimiento ocurrió el 11 de abril, cuando un pasajero murió a bordo. El cuerpo fue desembarcado en Santa Elena el 24 de abril, acompañado por su esposa. El 27 de abril, la empresa tuvo conocimiento de que la esposa también había enfermado y falleció.

Ambos eran ciudadanos holandeses, y la empresa señala que aún no se ha confirmado la relación entre estas dos muertes y la situación médica actual a bordo. También el 27 de abril, otro pasajero enfermó gravemente y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable en la unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo. Se ha identificado una variante del hantavirus en este paciente.

Este sábado, un pasajero alemán falleció a bordo, y dos miembros de la tripulación presentan síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, requiriendo atención médica urgente. La Organización Mundial de la Salud está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas y pruebas de laboratorio, brindando atención médica y apoyo a la tripulación y los pasajeros. Según la operadora, hay 149 personas a bordo, incluyendo 14 españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación).

El hantavirus es una infección respiratoria que puede causar enfermedades graves e incluso la muerte. La transmisión ocurre generalmente por inhalación de partículas virales presentes en el aire contaminado con heces o orina de roedores infectados, o por contacto directo con roedores vivos o muertos o sus excrementos, aunque el contagio entre humanos es menos común.

El Ministerio de Salud español ha indicado que las evidencias sugieren que los contagios ocurrieron a bordo del buque, específicamente en una zona donde los fallecidos estuvieron expuestos a ratas portadoras del hantavirus





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