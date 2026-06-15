British Racing Team Aston Martin suffers two retirements in Bahrain

The British Racing Team Aston Martin has faced two retirements in the Bahrain Grand Prix due to car problems, making it difficult for the team to achieve their objectives for the season.

La escudería británica ha vuelto a experimentar cómo sus dos pilotos no han podido completar una carrera por problemas en el coche. Tener un rendimiento tan bajo y no terminar la carrera, o tener dos abandonos, no lo pone fácil.

Por muy loco que pueda parecer, cuando estás a tres o cuatro segundos de distancia, crees que estás compitiendo en una categoría diferente, pero es por ello que desde ahora el objetivo de Aston Martin es resolver todos los problemas acumulados durante la temporada y aplicar mejoras una vez se apliquen las ayudas del





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British Racing Team Aston Martin Bahrain Grand Prix Car Problems Retirements Season Objectives

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