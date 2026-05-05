Brita se reinventa con Millie Bobby Brown y redefine la hidratación

Brita lanza una campaña global con Millie Bobby Brown como embajadora, enfocándose en la hidratación como parte del autocuidado moderno y un estilo de vida consciente. La campaña se despliega en EMEA y APAC, con una fuerte presencia digital.

Brita , la reconocida marca de filtración de agua, ha emprendido una ambiciosa transformación de su imagen y estrategia de comunicación, buscando conectar con una audiencia más joven y posicionar la hidratación como un elemento central del bienestar y el autocuidado moderno.

Esta evolución no se limita a un simple cambio de marketing; representa una redefinición profunda de la relación entre la marca y sus consumidores, integrando la hidratación en el contexto de la vida cotidiana y promoviendo un estilo de vida consciente y saludable. En el corazón de este proceso de cambio, Brita ha anunciado una colaboración estratégica con la aclamada actriz Millie Bobby Brown, conocida por su papel en la serie 'Stranger Things'.

Brown se convierte en la primera embajadora global de la marca, un movimiento que subraya el compromiso de Brita con la autenticidad, la conexión cultural y la resonancia con las nuevas generaciones. La elección de Millie Bobby Brown no es casualidad; la marca valora su personalidad genuina, su espíritu libre y su capacidad para inspirar a otros a vivir una vida plena y autodeterminada, valores que se alinean perfectamente con la filosofía de Brita.

La campaña global, que se despliega en mercados clave de Europa, Oriente Medio, África (EMEA) y Asia-Pacífico (APAC), se centra en mostrar el lado más personal de la actriz, revelando cómo la hidratación se integra de manera natural en su vida activa y dinámica. A través de una narrativa cinematográfica y emotiva, la campaña busca transmitir un mensaje claro: la hidratación no es solo una necesidad fisiológica, sino una práctica esencial para el bienestar físico y mental.

La campaña de Brita, desarrollada por la agencia creativa Leagas Delaney, se apoya en una estrategia de medios integral que abarca entornos digitales de alto alcance, plataformas sociales y servicios de streaming. Mediaplus International ha liderado la estrategia global de medios, asegurando una distribución efectiva del mensaje en los mercados objetivo, mientras que Serviceplan PR & Content ha gestionado el despliegue global de relaciones públicas, generando cobertura mediática y fomentando el diálogo con los consumidores.

La pieza audiovisual central de la campaña, producida por Anorak y dirigida por Hanna Maria Heidrich, destaca por su estética cuidada y su capacidad para crear un ambiente cinematográfico que envuelve al espectador. Heidrich ha logrado capturar la esencia de la marca y la personalidad de Millie Bobby Brown, transmitiendo un mensaje de autenticidad y empoderamiento. La campaña se basa en la creencia global de la marca “Drink better. Do better.

”, un lema que resume su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y el bienestar de sus consumidores. Esta filosofía se traduce en una invitación a adoptar hábitos de hidratación saludables y a tomar decisiones conscientes que contribuyan a un estilo de vida más equilibrado y sostenible.

La campaña no solo busca aumentar la visibilidad de la marca y generar interés en sus productos, sino también promover un cambio cultural en la forma en que las personas perciben la hidratación, elevándola a la categoría de autocuidado esencial. Paralelamente a la campaña de Brita, otras marcas también están implementando estrategias innovadoras para conectar con sus audiencias.

Coca-Cola Light, por ejemplo, se ha asociado con la esperada secuela de 'El Diablo viste de Prada', desarrollando acciones inspiradas en la icónica película para generar expectación y atraer a nuevos consumidores. Esta colaboración demuestra la importancia de aprovechar el poder del entretenimiento y la cultura popular para fortalecer la imagen de marca y crear experiencias memorables.

Asimismo, la marca 'La Mafia se sienta a la mesa' ha anunciado un rebranding estratégico, cambiando su nombre a 'La Famiglia se sienta a la mesa'. Este cambio de identidad busca suavizar la imagen de la marca y hacerla más atractiva para un público más amplio, evitando las connotaciones negativas asociadas con el término 'mafia'.

Estos ejemplos ilustran la dinámica constante de adaptación y evolución que caracteriza al mundo del marketing y la publicidad, donde las marcas deben estar atentas a las tendencias del mercado y a las preferencias de los consumidores para mantener su relevancia y competitividad. La clave del éxito radica en la capacidad de innovar, conectar con las emociones de las personas y ofrecer productos y experiencias que satisfagan sus necesidades y aspiraciones.

La campaña de Brita, con su enfoque en la autenticidad, el bienestar y la sostenibilidad, representa un ejemplo claro de cómo una marca puede reinventarse y conectar con una nueva generación de consumidores a través de una estrategia de comunicación inteligente y efectiva





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