BRITA LARQ iQ: la botella inteligente con filtración avanzada y autolimpieza UV-C

BRITA presenta la botella inteligente BRITA LARQ iQ, que integra seguimiento digital de hidratación, filtración de alto rendimiento y tecnología UV-C para autolimpieza. Conectada a una app, registra el consumo de agua y envía recordatorios personalizados. Su sistema reduce hasta un 98% PFAS y otras impurezas, mientras la luz UV-C elimina bacterias y limpia automáticamente cada dos horas. Fabricada en acero inoxidable doble pared, conserva el frío 24 horas y su diseño modular permite añadir accesorios como cabezales inteligentes o kits de filtración portátil. Llegará a tiendas online y físicas como El Corte Inglés, en el marco de la estrategia de BRITA enfocada en bienestar y hábitos conscientes.

BRITA ha lanzado una nueva gama de botellas inteligentes denominada BRITA LARQ iQ, que combina seguimiento de hidratación , filtración avanzada y tecnología UV-C de autolimpieza en un único dispositivo.

La botella está conectada a una aplicación móvil que registra el consumo de agua en tiempo real, ayuda a alcanzar objetivos diarios mediante recordatorios personalizados según edad, peso y género, y permite incorporar otras bebidas como café o té para ofrecer una visión completa de los hábitos. El sistema de filtración mejora el sabor del agua y reduce hasta un 98% sustancias como PFAS, cloro y otras impurezas.

La tecnología UV-C integrada neutraliza hasta el 99,99% de las bacterias y activa un ciclo de autolimpieza automático cada dos horas, garantizando mayor higiene. Diseñada con un cuerpo de acero inoxidable de doble pared, mantiene el agua fría hasta 24 horas y tiene una capacidad de 680 ml, asa desmontable y amplia abertura, ideal para oficina, entrenamientos, fines de semana o desplazamientos.

Además, la botella térmica sirve como base de un sistema modular al que se pueden añadir funcionalidades como el cabezal inteligente BRITA LARQ iQ o el kit de filtración portátil BRITA LARQ, adaptándose a distintas necesidades. La nueva gama estará disponible próximamente en la tienda online de BRITA, Amazon y El Corte Inglés.

Este lanzamiento se enmarca en la nueva etapa global de la compañía centrada en el bienestar, el autocuidado y los hábitos conscientes, impulsada por la campaña internacional que refuerza la apuesta por una hidratación más conectada y saludable





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