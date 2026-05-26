Bright y Cameli saltaron chispas en la serie de hockey universitario

Bright y Cameli, actores de la serie de hockey universitario, saltaron chispas en el rodaje y se convirtieron en una pareja en el set. Aunque los fans expresaron su rechazo ante la diferencia de edad, Bright se toma su preocupación a risa y considera a Cameli como uno de sus mejores amigos desde que salió en Prime.

Bright y Cameli saltaron chispas. Bright era una chica de 18 años con un sueño, mientras que Cameli , que ya se había curtido trabajando en series como el efímero No importa que fuese una década mayor que ella o que le sacase 20cm.

Cuando los dos se miraron a los ojos, ella sintió la conexión al instante.

'En cuanto entró, sentí algo muy genuino y real. A los dos nos importaban tanto nuestros personajes que la relación se formó a partir de ahí', cuenta Bright a Si bien los fans han expresado su rechazo ante la sorprendente diferencia de edad, Bright se toma su preocupación a risa.

'Cuando pasamos tanto tiempo juntos en el plató, es muy, muy fácil llegar a estar tan unidos. Es uno de mis mejores amigos desde que salió en Prime, la semana pasada. Unos días después de salir, se convirtió en la número uno mundial de la plataforma en más de 20 países.

El fenómeno, una adaptación del mundo del hockey universitario, cuenta la historia de dos estudiantes en la universidad ficticia de Briar que viven el amor dentro y fuera de la pista de hielo. La acción comienza cuando la estudiosa Hannah Wells accede a ser la tutora del exitoso capitán del equipo de hockey Garrett Graham a cambio de algo que ella quiere: un novio de mentira con el que dar celos al chico que le gusta.

Bright interpreta a Hannah, una empollona y entusiasta de la música que se enamora del capitán del equipo de hockey, Garrett Graham (Belmont Cameli).

'Nada de esto entraba en mis planes. Ha puesto mi vida patas arriba de la mejor manera que podría haber soñado. Se están haciendo realidad para mí cosas que nunca me planteé que pudiesen pasar', cuenta Bright





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