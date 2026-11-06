Bricomandy denuncia la escasez de mano de obra cualificada y el rol clave de la tecnología

Andy, conocido como Bricomandy, analiza la crisis de oficios tras 32 años de experiencia y explica cómo la tecnología y los vídeos online salvan la formación profesional.

La transformación digital ha dejado de ser un fenómeno exclusivo de las oficinas y los ordenadores para impactar profundamente en el sector de la construcción y las reformas. Este cambio estructural fue el tema central de la reciente entrevista concedida por Andy, conocido profesionalmente como Bricomandy, en el podcast Sector Oficios. El experto abordó con crudeza una de las problemáticas laborales más apremiantes de la actualidad, donde la búsqueda de empleo abunda, pero la disponibilidad de trabajadores con las competencias adecuadas se ha vuelto crítica.

La crisis de la formación en oficios

Con una trayectoria laboral de más de 32 años trabajando directamente en el terreno, Andy ha observado de primera mano el deterioro progresivo de la transmisión de conocimientos entre generaciones. Su diagnóstico es contundente y señala una ruptura en el ciclo natural de aprendizaje que ha sustentado la industria durante décadas. La mano de obra abunda en cantidad, pero adolece gravemente de la cualificación necesaria para ejecutar proyectos complejos con la eficacia requerida.

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La razón principal de esta insuficiencia radica en la desaparición de dos pilares fundamentales del aprendizaje artesanal: la figura del maestro dispuesto a enseñar y la de los aprendices con la vocación necesaria para absorber ese saber. Sin estos dos elementos interconectados, la profesión pierde su prestigio y su capacidad para renovar su talento interno. Esta falta de interés por aprender y por enseñar ha creado un vacío formativo que el mercado no está siendo capaz de llenar de manera natural.

La tecnología como sustituto pedagógico

Frente a la deserción educativa, la tecnología emerge no solo como una herramienta de trabajo, sino como un mecanismo vital para la transmisión de habilidades. Bricomandy sostiene que las herramientas modernas de alta precisión y el uso de tecnología avanzada permiten trabajar con una velocidad y una exactitud que las técnicas tradicionales no podían igualar. El nivel láser, por ejemplo, sustituye a métodos como la plomada o el nivel de agua, ofreciendo resultados inmediatos y duraderos.

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Si la formación se limitara exclusivamente a los métodos clásicos, la efectividad del proceso educativo se vería drásticamente reducida. Con las tecnologías actuales, los errores se minimizan considerablemente y los plazos de ejecución se acortan significativamente. Esto representa una ventaja competitiva enorme para cualquier profesional que sepa integrar estos dispositivos en su rutina diaria, garantizando una calidad superior en cada intervención.

El impacto de la reputación digital en la construcción

En un contexto donde los títulos oficiales no siempre acreditan la experiencia real acumulada a lo largo de los años, la presencia en internet se ha convertido en el nuevo currículum vitae para los obreros del siglo XXI. Los vídeos que Bricomandy sube a sus plataformas digitales sirven como prueba irrefutable de su técnica, su rigor y la calidad excepcional de sus trabajos. Esta vitrine virtual permite a los clientes evaluar sus capacidades sin necesidad de documentos académicos que pueden estar desfasados.

Este enfoque demuestra que la adaptación a las nuevas formas de comunicación y demostración de competencia es esencial para mantener el estatus profesional. La capacidad de mostrar el proceso paso a paso no solo atrae a nuevos clientes, sino que también ayuda a reconstruir la confianza en un sector que necesita recuperar su dignidad y reconocimiento social. La formación continua y la visibilidad digital son, por tanto, las únicas vías viables para revertir esta tendencia.

El futuro de la mano de obra especializada

El reto pendiente es lograr que las nuevas generaciones vean en los oficios tradicionales y especializados una carrera digna y necesaria para la sociedad. La integración de la tecnología debe servir como un imán para atraer a estos jóvenes, mostrando que la construcción moderna es precisa, eficiente y digna. Sin una renovación de la fuerza laboral y sin la transmisión efectiva de conocimientos, el sector seguirá enfrentando una escasez crítica de talento cualificado que limitará su capacidad de crecimiento y desarrollo.