Un experto en derecho internacional se refiere a la relación entre China y los Estados Unidos como un 'mundo sin ley' y sin normas, pero afirma que la mayoría de las normas del derecho internacional actuales siguen funcionando perfectamente y sostiene que Europa necesita prepararse para lo que pueda venir. También se refieren a las conversaciones de Trump con Xi en Pekín y al acuerdo comercial alcanzado entre China y los Estados Unidos.

El escritor y abogado británico compara la relación entre China y los Estados Unidos, así como la posición de Trump, Putin y Netanyahu en un 'mundo sin ley' pero no sin leyes, alegando que la mayoría de las normas del derecho internacional siguen funcionando perfectamente e identificando desafíos reales para ciertas normas internacionales.

Además, el experto en derecho internacional sostiene que Europa necesita fortalecerse militarmente y prepararse para lo que pueda venir, como Rusia o cualquier otro lugar, y que Europa debe unirse a China como competencia en un mundo multipolar. Además, Trump y China han mantenido conversaciones en Pekín y han inaugurado un acuerdo comercial, y el Ministerio de Exteriores de China ha afirmado que Xi ha invitado a Trump a reunirse con Vladimir Putin y Barack Obama.

Europa ha tenido relaciones difíciles con Trump y ha sido débil en este sentido, y los Estados Unidos han abandonado la posición de líder en el orden internacional, lo que ha llevado a China a interpretar su papel como garante del multilateralismo





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Relación Entre China Y Los Estados Unidos Mundo Multipolar Preparación Para Lo Que Pueda Venir China Como Competidor En Un Mundo Multipolar Relaciones Difíciles De Europa Con Trump Kaybol China Como Garante Del Multilateralismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xi afirma que China y Estados Unidos acuerdan estabilizar las relaciones comercialesTermina la vista de Trump al país asiático. El presidente chino coloca a Taiwán como principal fuente de conflicto con EEUU.

Read more »

Taiwán apuesta por 'profundizar la cooperación' con Estados Unidos tras la reunión entre Trump y Xi en PekínLas banderas de Taiwán, Estados Unidos y China

Read more »

Donald Trump admitió que Estados Unidos y China se espían mutuamente durante su visita a ChinaDonald Trump ha regresado a Estados Unidos tras su visita a China, donde se reunió con Xi Jinping. Aunque el viaje estuvo lleno de ceremonias, no se lograron soluciones sobre Irán. En Washington, Trump sorprendió al admitir que ambos países se espían mutuamente, afirmando que Estados Unidos también realiza operaciones desconocidas para China. Además, Marco Rubio, quien acompañó a Trump, fue noticia cuando China alteró la grafía de su apellido para sortear las sanciones que le prohibían la entrada por sus críticas sobre derechos humanos.

Read more »

Casa Blanca y China confirman la visita del presidente chino a los Estados Unidos este otoñoLa visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a los Estados Unidos será este otoño luego de que el líder estadounidense, Donald Trump, fuera la invitación.

Read more »