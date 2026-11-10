Brecha esperanza de vida en España por estudios y código postal

El INE revela que en España la esperanza de vida baja hasta 6 años según el nivel educativo y la región, consolidando desigualdades sociales en salud pública.

Los datos recientes del Instituto Nacional de Estadística demuestran que la esperanza de vida en España presenta desigualdades notables según el nivel educativo y la ubicación geográfica de los habitantes. Aunque el país mantiene uno de los índices globales más altos, esta cifra promedio oculta brechas significativas vinculadas a factores socioeconómicos y residenciales. Los residentes del sur con estudios primarios enfrentan una expectativa de vida menor en comparación con sus contrapartes del norte o aquellas con formaciones superiores.

Desigualdad educativa impacta en los años de vida

El Instituto Nacional de Estadística estableció una diferencia de hasta cuatro años de esperanza de vida entre quienes completaron educación superior y aquellos cuyo máximo nivel académico fue la educación primaria. Estas cifras reflejan un patrón claro donde el estatus académico actúa como un predictor directo de la longevidad y la calidad de vida futura de la población.

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Al analizar la esperanza de vida a los 30 años con datos de 2023, se observa que las personas con estudios inferiores viven una media de 53,16 años más, mientras que las que cuentan con formación universitaria alcanzan los 55,94 años adicionales. Esta disparidad se acentúa en el género masculino, con una reducción de 4,15 años de expectativa frente a las mujeres, donde la brecha se sitúa en 2,7 años.

Diferencias geográficas entre el norte y el sur

La geografía española también juega un papel crucial en la longevidad, marcando diferencias de hasta seis años entre comunidades del norte y del sur. El Instituto Nacional de Estadística utiliza el código postal como una variable clave para rastrear estas variaciones, evidenciando que el lugar de residencia influye directamente en los resultados de salud de los ciudadanos.

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Estos hallazgos indican que las desigualdades sociales se traducen necesariamente en desigualdades sanitarias, superando las diferencias genéticas individuales. La ubicación determina el acceso a recursos, la exposición a riesgos ambientales y la calidad de los servicios de atención médica disponibles en cada zona específica.

Causas evitables y perfil epidemiológico

Antonio Escolar, experto en salud pública y ex jefe de Epidemiología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, explica que las causas de mortalidad prevenibles varían significativamente según el nivel educativo. Entre los 30 y 49 años, las diferencias en muertes evitables son marcadas en ambos sexos por razones socioeconómicas.

Para la población de 50 a 74 años, las enfermedades isquémicas y cerebrovasculares son principales diferenciadores. Además, el cáncer colorrectal afecta por igual a ambos sexos, mientras que el cáncer de pulmón y hígado impacta más a los hombres, y el cáncer de útero a las mujeres, todas ellas vinculadas a factores de riesgo prevenibles.

Doble penalización y situación de género

Jordi Gumà destaca que la población con menor nivel educativo sufre una triple penalización: menor esperanza de vida, menor calidad de vida y mayores costes sanitarios. Este fenómeno refleja un estatus familiar que se consolida desde la infancia y afecta el desarrollo integral de los individuos a lo largo de su vida.

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Existe además una desigualdad de género compleja, ya que aunque las mujeres viven más años, acumulan más tiempo con salud endeble. Las barreras laborales, los salarios inferiores y la sobrecarga de cuidados en el hogar generan un desgaste físico y mental que reduce la calidad de estos años adicionales de vida sin mejorar la longevidad absoluta.