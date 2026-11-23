Microsoft corrige falla en Entra Connect Health que expuso metadatos y correos de administradores. No hay compromiso de contraseñas, pero se alerta sobre riesgos de phishing dirigido a las cuentas afectadas.

Microsoft confirmó una vulnerabilidad de seguridad en su servicio Entra Connect Health que permitió el acceso no autorizado a información corporativa sensible. La falla fue detectada el 9 de noviembre de 2026 y parcheada el 19 de noviembre del mismo año, aunque la vulnerabilidad había existido desde el 23 de julio.

Este incidente provocó que atacantes accedieran a correos electrónicos de administradores y a una amplia gama de metadatos organizacionales. La compañía declaró explícitamente que no se vieron comprometidas contraseñas, huellas digitales, credenciales de sesión ni claves criptográficas, pero advirtió sobre un riesgo elevado de ataques de ingeniería social dirigidos a las cuentas expuestas.

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Detalle del acceso no autorizado

Según notificaciones enviadas a través de Azure Service Health, el acceso fue de solo lectura y no registró cambios indebidos en la configuración del sistema. Los datos comprometidos incluyeron contactos técnicos, nombres, dominios iniciales, códigos de país, niveles de licencia de Entra y el estado de sincronización del directorio.

También se expuso un certificado vencido dado de baja a finales de 2024. Microsoft descartó la pérdida de detalles de servidores internos, identificador de cliente o datos de suscripciones de Azure. La investigación del incidente concluyó el 20 de noviembre.

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Respuesta oficial y medidas de seguridad

Los administradores no necesitan instalar parches locales porque Microsoft aplicó el ajuste en sus propios servidores. Sin embargo, la compañía puso a disposición un script de PowerShell para verificar qué valores de configuración actuales pudieron ser alcanzados. Se recomienda auditar registros de inicio de sesión y activar autenticación multifactor resistente al phishing.

Riesgo de ingeniería social y CVE-2026-124194

La exposición de metadatos estructurales facilita campañas de phishing más creíbles al imitar avisos técnicos internos. Microsoft también corrigió la vulnerabilidad CVE-2026-124194 en Outlook, que permitía capturar hashes NTLMv2 mediante archivos manipulados. Este parche requiere actualizar Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office LTSC 2021 y 2024, y Windows.