Brasil y Marruecos protagonizan un emocionante duelo inaugural en el MetLife Stadium

El partido inaugural del Grupo C entre Brasil y Marruecos cautivó a los aficionados con jugadas de alto nivel, recuerdos de leyendas y la expectativa de romper sequías y consolidar sorpresas en el Mundial.

El MetLife Stadium de Nueva York / Nueva Jersey fue el escenario del vibrante enfrentamiento entre Brasil y Marruecos , que dio inicio a la fase de grupos del Mundial en el grupo C. Desde el pitido inicial, el ambiente se cargó de expectativa: los himnos resonaron a pleno volumen, los delanteros brasileños y marroquíes aparecieron por el túnel con la determinación de escribir una página memorable en la historia de los mundiales.

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, presentó un once que combinaba experiencia y juventud: Allison entre los postes, la defensa de Roger Ibañez, Marquinhos y Gabriel, el mediocampo anclado por Casemiro y Bruno Guimarães, y en la delantera Raphinha, Vinícius Jr. y el recién incorporado Igor Thiago. Por su parte, Marruecos, bajo la batuta de su entrenador, alineó a Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Mazraoui, Bouaddi, Ounahi, Saibari, El Khannouss, El Aynaoui y el prometedor Brahim Díaz, quien pese a la polémica de su penalti fallado en la final de la Copa de África sigue siendo la principal amenaza ofensiva del conjunto marroquí.

Durante los primeros minutos del partido, ambos equipos mostraron un ritmo intenso y una posesión equilibrada. Marruecos tomó la iniciativa en la banda izquierda, con Mazraoui realizando una rápida incursión que culminó en un centro al área, donde El Aynaoui intentó rematar, pero la defensa brasilera despejó a tiempo. A los cuatro minutos, los marroquíes lanzaron el primer centro del encuentro, aunque la jugada quedó sin frutos.

Brasil respondió con una jugada colectiva en el flanco izquierdo: Vinícius avanzó por la banda, centró a Igor Thiago, pero el tiro no fue preciso y el balón se escapó. En el minuto siete, Achraf Hakimi, tras interceptar una jugada de Raphinha, recuperó el balón y envió un córner, demostrando la capacidad de los laterales brasileños para contribuir tanto en ataque como en defensa. A medida que el reloj avanzaba, la intensidad no disminuyó.

En el minuto trece, Vinícius hizo su primera aparición en el Mundial, desbordando por la banda izquierda y enviando un centro que buscaba a Igor Thiago, aunque la conexión no se concretó. Cinco minutos más tarde, el público pudo observar a tres leyendas del fútbol brasileño -Kaká, Roberto Carlos y Ronaldo- en el palco, siguiendo el partido con atención y añadiendo una capa de historia al encuentro.

El minuto quince se destacó por la intervención de Achraf Hakimi, quien recuperó un balón en el interior del área y lo remató a córner, avivando el ánimo de Marruecos y subrayando la rivalidad táctica entre ambas escuadras. El partido continuó con oportunidades de ambos lados, aunque ninguna logró quebrar el cero a cero al final de los noventa minutos.

Las dos selecciones mostraron su calidad técnica y táctica, con Brasil despertando su tradicional poder ofensivo y Marruecos manteniendo una posesión más tranquila y estructurada. En el contexto del torneo, Brasil busca romper una sequía de 24 años sin levantar la Copa del Mundo, mientras que Marruecos, tras su destacada actuación en Catar 2022 y su reciente triunfo en la Copa de África, aspira a consolidarse como una de las sorpresas del certamen.

La victoria en este primer enfrentamiento podría allanar el camino hacia los dieciseisavos de final y marcar el tono del grupo C, donde también compiten Escocia y Haití, equipos que probablemente pelearán por el tercer puesto. A pesar de la ausencia de Neymar -que no aparece entre los convocados por Ancelotti- y de las bajas recientes en la plantilla marroquí, como Abde (lesión en la rodilla) y Nayef Aguerd (no recuperado a tiempo), ambos equipos demostraron que contaban con la profundidad necesaria para enfrentar desafíos futuros.

El espectáculo nocturno, con gradas teñidas de amarillo y rojo, y la atmósfera electrizante, confirmó que este duelo fue, según la opinión generalizada, el primer partido realmente atractivo de este Mundial, ofreciendo a los aficionados un espectáculo de alto nivel y una competencia que promete seguir entregando emociones hasta el final del torneo





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