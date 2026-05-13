Brasil's World Cup Hiatus & Ancelotti's Surprise Choices for 2026

Despite its rich history, Brazil has been unable to win the World Cup for the past 24 years. The team's recent struggles in qualifying and underwhelming performance highlight the need for a rejuvenation. Coach Ancelotti's lineup, featuring Neymar Jr. and key players, aims to end the drought.

Brasil está hambriento de Mundial. La selección más ganadora de la historia del certamen no levanta el trofeo de oro desde hace 24 años, desde que la legendaria generación de Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Roberto Carlos lo hiciera en Corea y Japón 2002.

Son 24 años llenos de frustraciones, donde la Canarinha incluso solo pudo llegar a una semifinal, en la edición que ella misma organizó en 2014 (y que terminó en humillación). Por eso, los aficionados de la verdeamarela sueñan con que en Norteamérica se termine la sequía de un país que en la década de 1990 se acostumbró a ser protagonista.

Y puede que el proceso de clasificación a la Copa del Mundo de 2026 haya sido tortuoso (y hasta cierto punto casi lamentable, teniendo en cuenta que terminó en el quinto puesto), pero la llegada de un entrenador ganador como Carlo Ancelotti y el brillo que le pueden aportar jugadores como Vinícius Júnior y Raphinha, levantan la ilusión





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