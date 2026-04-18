Brasil, España y México Urgen Fin al Bloqueo Estadounidense contra Cuba y Respeto a su Soberanía

Brasil, España y México emitieron un comunicado conjunto para expresar profunda preocupación por la situación en Cuba, exigiendo el cese de las medidas restrictivas por parte de Estados Unidos y el respeto a la integridad territorial y la soberanía de la isla. Los países enfatizan la necesidad de levantar el bloqueo y de permitir al pueblo cubano decidir su propio futuro en libertad, haciendo un llamado a la comunidad internacional para aliviar la crisis humanitaria.

En un contundente pronunciamiento conjunto, los gobiernos de Brasil, España y México han reiterado de manera enfática la imperiosa necesidad de cesar las medidas que currentRow la compleja y dramática situación que atraviesa el pueblo cubano. El comunicado, emitido en un contexto de creciente tensión internacional y profunda crisis humanitaria en la isla, llama a la adopción de las medidas necesarias para aliviar las severas condiciones de vida que enfrenta la población. Los tres países signatarios del documento, con profundas raíces históricas y diplomáticas con Cuba, pusieron de manifiesto su seria preocupación por las acciones que, a su juicio, agravan las condiciones de vida de la población o son contrarias al Derecho Internacional, apuntando directamente al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos .

Este pronunciamiento no surge en el vacío, sino que se fundamenta en advertencias previas de organismos internacionales. En febrero de este mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había emitido una alerta, señalando que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Cuba contravienen la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. La propia portavoz de dicha oficina, Marta Hurtado, en declaraciones a la agencia EFE, subrayó la ineficacia y la naturaleza perjudicial de estas sanciones, explicando que este tipo de medidas sectoriales afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Hurtado enfatizó que estas acciones no cumplen ni con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas ni con el Derecho Internacional, ya que perjudican a un pueblo entero y no a un gobierno específico, socavando sistemáticamente el desarrollo y el bienestar de la nación caribeña, llegando incluso a desmantelar el sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla. La extraterritorialidad de estas medidas y su impacto humanitario han sido puntos clave en las críticas formuladas.

En el corazón de la demanda de Brasil, España y México se encuentra el respeto irrestricto a la integridad territorial, la igualdad soberana y el arreglo pacífico de las controversias, principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Los gobiernos firmantes reafirmaron en el párrafo final de su comunicado su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, los valores democráticos y el fortalecimiento del multilateralismo como vía para la resolución de conflictos y la promoción de la paz mundial.

De manera explícita, solicitan la instauración de un diálogo constructivo y abierto que permita al propio pueblo cubano decidir su futuro en plena libertad y sin injerencias externas. Esta postura subraya la convicción de que la autodeterminación de los pueblos es un derecho inalienable y que las soluciones a los problemas internos de un país deben emanar de su propia ciudadanía. La solidaridad expresada por estos tres países latinoamericanos y europeos busca generar un frente común que presione por un cambio de política por parte de Estados Unidos, enfocándose en la urgente necesidad de un alivio humanitario y un respeto por la soberanía cubana, alineándose con los principios del derecho internacional y los derechos humanos universales.





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Estados Unidos Bloqueo Derechos Humanos Soberanía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheinbaum niega crisis diplomática entre México y España al llegar a cumbre en BarcelonaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona que no existe ni ha existido una crisis diplomática entre su país y España. Sheinbaum expresó su satisfacción por asistir a la cumbre, defendiendo la democracia y recordando la definición de Abraham Lincoln.

Read more »

Sheinbaum niega crisis diplomática con España y propone declaración contra intervención militar en CubaLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó en Barcelona que no existe una crisis diplomática entre su país y España. Durante su participación en una cumbre de líderes progresistas, Sheinbaum también anunció su intención de proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, abogando por el diálogo y la paz. México se ofreció como sede de la próxima cumbre en 2027.

Read more »

Sheinbaum asegura que 'nunca ha habido' crisis diplomática entre México y EspañaLa presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha dicho este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas de Barcelona que "no hay crisis diplomática" entre su...

Read more »

Claudia Sheinbaum oficializa el deshielo entre México y España: “Nunca ha habido crisis diplomática”La presidenta mexicana participa por primera vez en la Cumbre para la Defensa de la Democracia, foro impulsado por Lula y Sánchez, y ofrece su país como próxima sede

Read more »

Brasil, España y México alertan sobre crisis humanitaria en Cuba y piden respeto a su integridad territorialLos gobiernos de Brasil, España y México emitieron un comunicado conjunto expresando profunda preocupación por la grave crisis humanitaria en Cuba. Reafirman la necesidad de respetar la integridad territorial de la isla y el derecho internacional, a la vez que se comprometen a aumentar la ayuda humanitaria y abogan por un diálogo para que el pueblo cubano decida su futuro libremente.

Read more »

España, Brasil y México Piden Diálogo y Ayuda Humanitaria para CubaLos gobiernos de España, Brasil y México emitieron un comunicado conjunto desde Barcelona expresando profunda preocupación por la crisis humanitaria en Cuba y solicitando acciones para aliviar el sufrimiento del pueblo cubano, al tiempo que reafirmaron su compromiso con el derecho internacional y la autodeterminación cubana.

Read more »