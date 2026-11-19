El líder de Sumar, Javier Bousselham, redefine la inmigración como fenómeno histórico y denuncia la explotación laboral, exigiendo reformas urgentes en la ley de extranjería.

El líder de Sumar, Javier Bousselham, ha lanzado una dura crítica contra el modelo actual de gestión migratoria y la estructura política española durante una entrevista donde ha llamado a introducir "valentía" en el Consejo de Ministros. Bousselham ha asegurado que existe una necesidad imperiosa de contar con figuras capaces de mirar hacia abajo y desafiar a las élites establecidas, situando la reforma de la legislación migratoria como un tema central en la campaña electoral que se avecina.

Defensa de la valentía contra las élites

Javier Bousselham ha manifestado explícitamente que dentro del Gobierno hace falta gente a la que no le tiemble el pulso para desafiar a los de arriba. Esta declaración forma parte de su estrategia para abordar los principales retos sociales que afronta el país de cara a la próxima legislatura, marcando un tono de confrontación directa con la situación actual. El político de Sumar ha utilizado este llamado a la valentía para destacar la falta de acción frente a lo que considera vulneraciones sistémicas de derechos laborales y humanos.

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Inmigración como fenómeno histórico

Bousselham ha descartado categoricamente que la inmigración sea un desafío o un problema de convivencia, calificándola en su lugar como un fenómeno histórico. Ha argumentado que la migración ha posibilitado el desarrollo y la supervivencia de la propia especie humana a lo largo de la historia. Su análisis responsabiliza al capitalismo, citando a David Harvey, de utilizar la situación administrativa irregular de los trabajadores para abrir las puertas a la explotación y al racismo estructural.

Crítica al Gobierno Socialista y desigualdad

El líder de Sumar ha dirigido sus críticas frontalmente hacia el Gobierno del Partido Socialista, al que menciona en varias ocasiones durante la conversación. Ha denunciado el deterioro de la sanidad pública y señaló como uno de sus culpables a este gobierno, acusándolo también de falta de inversión y recursos en educación. Además, ha cuestionado la coherencia de figuras como Vicente Boluda, quien, según él, apoyaba simbólicamente a Ceuta mientras vendía participaciones de su empresa portuaria al gobierno de Marruecos.

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Vulneraciones contra trabajadores migrantes

En su intervención, Bousselham se ha identificado como madre trabajadora y migrante, explicando cómo la ley de extranjería vertebra las vulneraciones cometidas contra la clase trabajadora migrante. Ha afirmado que esa legislación es la tarea pendiente de este Gobierno y que ha servido para abrir las puertas al capital mediante la explotación de trabajadores que construyen el país. La inmigración será uno de los asuntos principales en la campaña electoral y está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía según el CIS.

Contexto social y próximos pasos

La campaña electoral más polarizada y marcada por la tragedia de Urda y las protestas por la crisis de vivienda aborda estos temas con intensidad. Bousselham ha resaltado que las mujeres migrantes sufren una triple discriminación por clase, raza y género, citando a Angela Davis para explicar la intersección de estos factores. El candidato defiende vías de entrada seguras y un enfoque basado en la crisis humanitaria, rechazando la narrativa de invasión frente a la realidad de los trabajadores temporeros y el capitalismo globalizado.