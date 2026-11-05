Bosch alerta de brazos obstruidos en lavavajillas y su impacto en la limpieza

Bosch advierte que la cal y la suciedad bloquean los brazos giratorios de los lavavajillas. Aprende a desmontarlos y limpiarlos para evitar malos olores.

La marca Bosch advierte que la acumulación de cal y suciedad en los brazos giratorios es una causa frecuente de mal funcionamiento en sus lavavajillas. Este problema impide una pulverización eficaz del agua, lo que resulta en una limpieza incompleta de la vajilla y la aparición de residuos indeseados.

Mecanismo de obstrucción en los brazos

Los brazos aspersores cuentan con pequeños orificios distribuidos por toda su superficie que lanzan el agua a presión. Cuando estos agujeros se tapan parcialmente, el flujo se ve comprometido. La suciedad y la cal pueden obstruir tanto las boquillas como los apoyos donde giran estas piezas.

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Esta obstrucción retarda la eliminación de restos alimenticios y detergente. Como consecuencia, el aclarado final del ciclo puede no ser suficiente para dejar los platos limpios y libres de manchas o residuos químicos.

Recomendaciones oficiales para el mantenimiento

Bosch recomienda revisar y limpiar regularmente tanto el filtro como los brazos giratorios para prevenir estas fallas. El proceso comienza desmontando los brazos y aclarándolos bajo el grifo. Es esencial comprobar si alguno de los agujeros presenta restos visibles de suciedad.

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Si hay suciedad atrapada en los orificios, se puede retirar con cuidado utilizando un palillo. Una vez limpios, los brazos deben volver a montarse. En este estado, deberían poder desplazarse sin encontrar resistencia ni chocar contra otras piezas internas del electrodoméstico.

Errores comunes y soluciones prácticas

Un brazo bloqueado puede ser causado por elementos externos, como una bandeja demasiado alta o un cucharón mal colocado. En estos casos, conviene revisar primero estos elementos antes de cambiar de detergente o asumir que el equipo está averiado.

Además de la limpieza mecánica, Bosch aconseja realizar un ciclo vacío con un limpiador específico. Esto ayuda a eliminar grasa, cal y malos olores. Sin embargo, este mantenimiento no siempre soluciona los problemas si los brazos siguen obstruidos.

Para zonas interiores y grasa acumulada, la marca recomienda utilizar productos de limpieza periódicamente, especialmente cuando aparecen olores o depósitos en la cuba. La limpieza preventiva de las boquillas es clave para asegurar el rendimiento óptimo del aparato.