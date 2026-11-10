Borrascas Bruna y Charles traerán lluvias fuertes y viento huracanado a España

Las borrascas Bruna y Charles traerán lluvias fuertes, viento huracanado y temporal marítimo a gran parte de España, con avisos activos en varias comunidades.

Una jornada muy complicada espera a todo el país, con precipitaciones fuertes y persistentes, rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo, según la agencia estatal de meteorología. El episodio se debe a la coincidencia de dos borrascas de alto impacto, Bruna y Charles, que afectarán a la península, Baleares y Canarias durante la misma jornada.

Las lluvias se darán en cualquier punto de la Península y Baleares, pero las precipitaciones más abundantes y con intensidad fuerte se registrarán en Galicia, el oeste de Castilla y León, el sistema Central, Extremadura, Andalucía occidental, Ceuta y las sierras de Málaga y Cádiz. Canarias, donde se esperan vientos huracanados, figura entre los territorios que se llevarán la peor parte del temporal.

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Borrascas Bruna y Charles: origen y recorrido

La borrasca Bruna seguirá afectando a la vertiente atlántica peninsular con los frentes que arrastra consigo. Su presencia prolongada sobre la misma zona explica que llueva sobre mojado en varios puntos, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos en el terreno.

Por otra parte, la nueva borrasca de origen subtropical Charles se moverá rápidamente hacia el nordeste, y su paso dejará precipitaciones en prácticamente todo el país. Según la previsión, esta combinación de sistemas atmosféricos explica la amplitud geográfica del episodio.

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En las zonas más expuestas, también se esperan tormentas con precipitaciones fuertes, incluso muy fuertes, y acumulados significativos en las islas montañosas. Esto ocurrirá de forma más probable en La Palma, donde los acumulados podrían ser especialmente elevados.

En el norte de Cáceres y el sur de Ávila, las lluvias podrían superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Estas cantidades pueden dar lugar a inundaciones y crecidas de cauces, por lo que las autoridades y los ciudadanos de esas áreas deben extremar la precaución.

Avisos activos y viento en Canarias

Se han activado avisos por lluvias y tormentas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Galicia, la Comunidad de Madrid, Canarias y Navarra. Estos avisos responden a la intensidad de las precipitaciones previstas en cada una de estas comunidades.

Por viento del sur, hay avisos en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia, Navarra, el País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana. El viento afectará a las montañas del norte, a buena parte del interior y sur peninsular y a Canarias.

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En Canarias, las rachas podrían ser huracanadas en las cumbres de La Palma y Tenerife. Esta previsión convierte a las islas en una de las zonas con mayor riesgo por viento durante el episodio.

Temperaturas y heladas en la previsión

Las temperaturas máximas bajarán en Andalucía, la meseta norte y las regiones del sureste, mientras que se mantendrán con pocos cambios en el resto de la Península y Baleares. Este descenso térmico se suma al ambiente húmedo y ventoso que acompañará a las precipitaciones.

Las temperaturas mínimas subirán en el tercio este peninsular y bajarán ligeramente en el resto del territorio. En Canarias, por el contrario, las temperaturas subirán, según la misma previsión.

Las heladas seguirán restringidas a las zonas altas de los Pirineos, sin afectar a las zonas bajas del resto del país. La previsión se mantiene vigente mientras los avisos sigan activos en las comunidades afectadas.