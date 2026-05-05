Borja Sémper critica los insultos en la política tras superar su cáncer

El vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha reprochado a Vox y a Santiago Abascal sus insultos a Pedro Sánchez en su primer acto público tras vencer al cáncer de páncreas, pidiendo 'más sensatez y más educación'.

Borja Sémper realizó su primera aparición pública tras superar una dura batalla contra el cáncer de páncreas , y lo hizo con un mensaje contundente sobre la necesidad de elevar el tono en la política española.

En un evento celebrado en Fórum Europa, Sémper, portavoz nacional y vicesecretario de Cultura del Partido Popular, se distanció notablemente de las estrategias de confrontación y los ataques personales que, lamentablemente, se han vuelto comunes en el debate público. Su discurso no solo se centró en la crítica a la polarización, sino también en una firme defensa de la sensatez, la educación y el respeto mutuo entre las diferentes formaciones políticas.

Sémper dejó claro que no se sumará a lo que él mismo calificó como un 'circo' de insultos y provocaciones, y que su compromiso es con una política basada en el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones conjuntas. Esta postura contrasta con la de algunos de sus compañeros de partido, quienes en el pasado han recurrido a un lenguaje agresivo y descalificatorio hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La valentía de Sémper al alzar la voz contra la normalización del insulto ha generado un debate necesario sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los políticos en la construcción de un clima de convivencia pacífica y respetuosa. Su experiencia personal, al haber enfrentado una enfermedad grave, parece haberle otorgado una perspectiva más profunda sobre la importancia de valorar la vida y la dignidad humana, y de evitar caer en la confrontación estéril.

La crítica de Sémper no se limitó a Vox y a su líder, Santiago Abascal, a quienes reprochó el uso de un lenguaje soez y ofensivo hacia el presidente Sánchez. También denunció la actitud de otros políticos, como el ministro Óscar Puente, quien en una publicación en la red social X expresó un sentimiento de repulsión hacia el líder de la oposición.

Para Sémper, estos ejemplos son una muestra de la degradación del debate político y de la pérdida de valores fundamentales como la cortesía y el respeto. El portavoz del PP advirtió que la normalización del insulto es un peligro para la democracia, ya que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones y dificulta la búsqueda de consensos.

Su llamado a 'más sensatez y más educación' es un mensaje que debería ser escuchado por todos los actores políticos, independientemente de su ideología. Sémper no solo se opuso a los ataques personales, sino que también cuestionó la política de Vox en materia de inmigración, denunciando la construcción de 'muros altos' y la deshumanización de los inmigrantes.

A pesar de que los gobiernos de Aragón y Extremadura se han conformado gracias a los pactos con Vox, Sémper insistió en que la verdadera prioridad nacional debe ser la construcción de vivienda, y que el partido de ultraderecha se caracteriza por 'el enfrentamiento con todo el que les lleve la contraria, aunque sea la Iglesia católica'. La postura de Borja Sémper representa un soplo de aire fresco en un panorama político cada vez más polarizado y crispado.

Su defensa de la mesura, el diálogo y el respeto mutuo es un ejemplo a seguir para todos los políticos, y su compromiso con una política basada en la búsqueda de soluciones conjuntas es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. La reacción de otros miembros del Partido Popular a las declaraciones de Sémper ha sido diversa.

Mientras que algunos han expresado su apoyo, otros han mantenido una actitud más ambivalente, recordando que el propio Feijóo ha bromeado con comentarios polémicos como el 'me gusta la fruta' de Isabel Ayuso. No obstante, la firmeza de Sémper en su defensa de los valores democráticos y su rechazo a la normalización del insulto son un mensaje claro y contundente que no puede ser ignorado.

Su experiencia personal, al haber superado una enfermedad grave, le ha otorgado una perspectiva única sobre la importancia de la vida y la dignidad humana, y su compromiso con una política más justa y equitativa es un ejemplo a seguir para todos los ciudadanos. La superación de su cáncer de páncreas, un desafío de vida, se convierte en un símbolo de su resiliencia y determinación para construir un futuro mejor para España, un futuro donde el diálogo y el respeto sean los pilares fundamentales de la convivencia política





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