Borja Ortiz completa 14 subidas al Angliru en menos de 48 horas

El ciclista cántabro ha logrado coronar el puerto asturiano 14 veces consecutivas en 47 horas, un reto considerado uno de los más duros del mundo.

Borja Ortiz , un ciclista cántabro, ha completado 14 subidas al puerto asturiano de Angliru en menos de 48 horas. El reto, conocido como un 'doble Everesting', consiste en coronar el puerto 14 veces consecutivas con un desnivel total de 16.725 metros.

Los profesionales que han sufrido el reto lo consideran uno de los más duros del mundo. El puerto de Angliru es famoso por sus siete kilómetros finales con pendientes de hasta el 24%, incluyendo el tramo conocido como Cueña les Cabres, que es considerado uno de los más duros. Borja Ortiz ha logrado coronar el puerto en 47 horas, con una media de 3 horas y 21 minutos por subida.

En la subida 11, casi murió de calor a las 4 de la tarde, pero se recuperó de noche y logró coronar el puerto en la última subida en 2 horas y 6 minutos. El reto ha sido extremadamente duro, pero Borja Ortiz no sabe cómo lo ha logrado. Este no es el primer reto que ha completado Borja Ortiz, ya que en 2021 coronó 26 veces el puerto cántabro de Los Machucos en 51 horas.

El reto de Angliru es considerado uno de los más duros del mundo y solo los ciclistas más experimentados y preparados pueden intentarlo. La subida al Angliru es un desafío extremo para los ciclistas que se atreven a intentarlo, pero Borja Ortiz ha demostrado que es posible completarlo en menos de 48 horas. El reto ha sido un gran logro para Borja Ortiz y ha demostrado su habilidad y preparación como ciclista





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