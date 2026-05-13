Borde de hantavirus en crucero holandés en Canarias: 14 pasajeros españoles en cuarentena

El buque holandés MV Hondius, partidor de un crucero neerlandés desde Argentina con dirección a Canarias, llegó a la isla con un brote de hantavirus en su tripulación y pasajeros. Tras la activación de los protocolos sanitarios, todos los repatriados, incluyendo 14 pasajeros españoles, se encuentran en cuarentena y seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. Además, se debe saber que la enfermedad se transmite de animales a humanos, concretamente de las ratas, mediante respiración de partículas contaminadas, contacto directo o mordeduras.

El buque holandés MV Hondius llegó a España el 10 de mayo con un brote de hantavirus a bordo, ocurrido a principios de abril. Tras la activación de los protocolos sanitarios, la tripulación y pasajeros fueron repatriados a sus respectivos países.

Uno de los 14 pasajeros españoles repatriados dio positivo en la prueba PCR y todos permanecerán en cuarentena y seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. La enfermedad se transmite de animales a humanos, específicamente de las ratas, mediante respiración de partículas contaminadas con saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, mediante contacto directo o mordeduras. El brote se produjo en un crucero neerlandés que partía desde Argentina





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