Bonoloto y Lotería Nacional: resultado y reglas del jueves 12 de noviembre de 2026

Cómo jugar a la Bonoloto con 0,50 euros por apuesta y resultado de la Lotería Nacional del jueves 12 de noviembre de 2026, con primer premio 39430.

La Bonoloto exige seleccionar seis números en total, comprendidos entre el 1 y el 49, para combinarlos entre sí. Según la información disponible, el sorteo puede jugarse desde el lunes hasta el sábado, mientras que los resultados oficiales son publicados por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

En cuanto a la Lotería Nacional, el primer premio del sorteo del jueves 12 de noviembre de 2026 corresponde al número 39430. El ganador de la Lotería Nacional de ese día se lleva un premio de 300.000 euros.

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Cómo funciona la apuesta de la Bonoloto

Cada apuesta individual de la Bonoloto tiene un precio de 0,50 euros, pero el sorteo exige un mínimo de dos apuestas. Por ese motivo, el importe mínimo asciende a 1 euro.

Para jugar, el sistema permite realizar hasta 8 combinaciones distintas de 6 dígitos cada una, modalidad conocida como apuesta sencilla. También se puede optar por una única combinación distinta con más números en juego.

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El jugador debe elegir seis números, todos ellos entre el 1 y el 49, y combinarlos entre sí dentro de cada apuesta. Esta mecánica es la base de todas las modalidades que se ofrecen para el sorteo.

El texto informativo recuerda también que el sorteo se ha celebrado desde 1988. Entre sus pocas modificaciones, ha incluido el reintegro, un elemento que forma parte de las reglas actuales de la Bonoloto.

Calendario de juego y resultados publicados

La Bonoloto puede jugarse de lunes a sábado, según el calendario indicado en la fuente original. Esta información permite a los jugadores planificar sus apuestas dentro de la semana.

La página de resultados reúne los premios de la Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de cada jornada. En el caso del jueves 12 de noviembre de 2026, el texto detalla el resultado de la Lotería Nacional, pero no incluye los números ganadores de la Bonoloto de ese día.

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El material también hace referencia a los premios de la Bonoloto, Cupón Diario y Súper Once correspondientes al miércoles 11 de noviembre de 2026. Sin embargo, el texto no recoge las combinaciones ganadoras de esa fecha, por lo que cualquier consulta debe hacerse en la fuente oficial.

Validez de los resultados oficiales de la Bonoloto

Solo los resultados publicados por Loterías y Apuestas del Estado tienen validez oficial para el sorteo de la Bonoloto. Así lo señala expresamente la nota incluida en la fuente original.

La nota también advierte que la cadena Antena 3 no se hace responsable de errores u omisiones en el artículo. Por este motivo, los jugadores deben contrastar cualquier dato con la publicación oficial antes de dar por válido un premio.

Para comprobar boletos de la ONCE, el texto menciona servicios como Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once. Estas consultas complementan la información de la Lotería Nacional y de la Bonoloto dentro del mismo espacio informativo.