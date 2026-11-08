Bonoloto: Resultados del 7 de noviembre y estructura oficial del sorteo

Resultados de Bonoloto el 7 de noviembre de 2026 con 3,4 millones. Detalles oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, combinaciones y reglas del juego.

El sorteo de La Bonoloto celebrado el sábado 7 de noviembre de 2026 ha entregado un premio mayor acumulado de 3.400.000 euros. Los números ganadores seleccionados por la máquina del sorteo oficial fueron el 14, 15, 26, 28, 30 y 33. Además de la terna principal, el número complementario identificado fue el 32 y el reintegro correspondiente al sorteo fue el 7. Estos datos constituyen los únicos resultados válidos reconocidos por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados y mecánica de la apuesta semanal

La estructura de juego de La Bonoloto exige a los participantes seleccionar seis números de una tabla que abarca desde el 1 hasta el 49. Los jugadores tienen la opción de realizar apuestas sencillas con hasta ocho combinaciones diferentes simultáneamente. También se permite jugar con más números, como siete o ocho, lo que genera un número mayor de apuestas combinadas. El costo base de cada apuesta individual es de 0,50 euros, estableciendo un mínimo de 1 euro si se participa en un solo sorteo.

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El sorteo de La Bonoloto se organiza semanalmente de lunes a sábado, lo que excluye explícitamente al día domingo de la programación oficial. Esta estructura permite a los usuarios jugar de forma puntual durante los seis días activos o participar mediante la apuesta semanal que abarca el ciclo completo. El juego se emite desde el año 1988 y se ha mantenido prácticamente igual hasta la actualidad, salvo por la incorporación posterior del reintegro como parte del sistema de premios.

Diferencias con otros sorteos estatales

Mientras que La Bonoloto cierra su ciclo semanal antes del domingo, otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado continúan activos en ese día. El sábado 7 de noviembre de 2026, La Primitiva también celebró su sorteo diario con un bote de 5.500.000 euros. Los números ganadores para el Gordo de la Primitiva en esa fecha fueron el 09, 13, 19, 25, 26 y 30, con el número complementario 34 y el reintegro 4. Esta distinción horaria y de calendario permite a los apostantes diversificar sus opciones de juego entre ambos sorteos principales.

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Es fundamental destacar que Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en la información de resultados, aunque los datos publicados coinciden con la verificación oficial. Los únicos resultados oficiales válidos para cualquier consulta son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Los jugadores deben verificar sus entradas contra esta fuente única para asegurar la validez de sus premios y evitar confusiones con sitios no autorizados o información derivada.

Impacto en el mercado de apuestas y verificación

La transparencia en la publicación de resultados garantiza la integridad del mercado de juegos de azar en España. Para el sorteo de La Bonoloto del 7 de noviembre, la entrega de 3,4 millones de euros representa un evento económico significativo para los ganadores de la categoría principal. La estructura fija de 0,50 euros por apuesta mantiene el juego accesible para un amplio espectro de la población, fomentando la participación regular sin barreras económicas altas.

Además de los sorteos principales, el sábado 7 de noviembre de 2026 también se realizó el Sorteo Extraordinario de la Cultura en Lotería Nacional. La presencia simultánea de múltiples sorteos de alto valor, como la Primitiva y La Bonoloto, consolida la posición de Loterías y Apuestas del Estado como el operador dominante. La claridad en las reglas, desde la selección de seis números hasta el uso de reintegros, asegura que los participantes comprendan exactamente cómo se estructuran las probabilidades y los premios, reduciendo la ambigüedad en el mercado.