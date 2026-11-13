Bonoloto: Fecha, Coste y Formato del Sorteo Diario de Loterías y Apuestas del Estado

Conoce las reglas exactas de Bonoloto, el coste de 1 euro mínimo y el horario de sorteos diarios de la semana. Descubre cómo elegir tus 6 números.

La sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado organiza diariamente el sorteo de Bonoloto, una de las modalidades de juego más accesibles y tradicionales en España. Los participantes deben seleccionar seis números distintos de una tabla que abarca desde el uno hasta el cuarenta y nueve para tener la oportunidad de ganar los premios establecidos en las bases oficiales del juego.

El formato de apuesta permite a los jugadores registrar su participación mediante una apuesta sencilla, donde se eligen seis combinaciones específicas. Para quienes buscan aumentar sus posibilidades estadísticas, el sistema facilita la elección de ocho combinaciones o más, siempre que se mantenga la estructura básica de selección numérica dentro de los límites permitidos por el reglamento interno.

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Estructura Financiera y Coste Mínimo

El coste individual de cada apuesta simple se fija en 0,50 euros. Debido a las normas de participación, el monto mínimo total que un jugador debe abonar asciende a 1 euro, lo que equivale a la compra de dos apuestas simultáneas. Esta estructura de precios hace que el juego sea viable para una amplia gama de públicos sin requerir inversiones elevadas para jugar.

La participación se puede realizar en un total de ocho combinaciones distintas bajo la modalidad de apuesta sencilla. Esta flexibilidad permite a los jugadores ajustar sus decisiones financieras según su presupuesto, aunque el punto de entrada mínimo sigue siendo estricto y uniforme para todos los participantes en los puntos de venta autorizados.

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Horarios de Sorteo y Tradición Histórica

Los sorteos se llevan a cabo todos los días de la semana, con la única excepción del domingo, cuando no hay competición oficial de esta modalidad. Esta regularidad diaria ha convertido a Bonoloto en un ritual semanal para millones de españoles que consultan los resultados de manera rutinaria para verificar sus boletos comprados.

El primer sorteo de Bonoloto se celebró en el año 1988, estableciendo una tradición que ha perdurado por décadas. A lo largo de estos años, la mecánica del juego se ha mantenido prácticamente igual, con la única modificación significativa que fue la incorporación del reintegro, un mecanismo adicional diseñado para premiar ciertas combinaciones parciales o devolver parte del importe apostado en casos específicos.

Validez Oficial y Verificación de Resultados

Es fundamental destacar que los únicos resultados oficiales y válidos son aquellos que publica directamente Loterías y Apuestas del Estado. Cualquier otra fuente, incluidos medios de comunicación como Antena 3 o portales de terceros, actúa únicamente como canal de difusión y no se hace responsable ante posibles errores u omisiones que puedan ocurrir durante la transmisión de los datos ganadores.

Los jugadores deben confiar exclusivamente en las fuentes oficiales para confirmar si han sido agraciados con algún premio. Esta precaución asegura la integridad del proceso y garantiza que la información compartida coincida exactamente con los tickets emitidos y los sorteos realizados en las instalaciones autorizadas por la administración pública.