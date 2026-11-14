Bomba en planta de BioUrja Renewables en Peoria desencadena evacuación y investigación del FBI

Autoridades descubren bomba creíble en planta de etanol de Peoria, Illinois. El FBI investiga el hallazgo en BioUrja Renewables, lo que provocó la evacuación de más de 5.000 personas.

La ciudad de Peoria, ubicada en el estado de Illinois, se despierta con una alerta de seguridad tras el descubrimiento de un artefacto explosivo en las instalaciones de BioUrja Renewables. Este hallazgo obligó a las autoridades locales y federales a ejecutar protocolos de emergencia que incluyeron la evacuación masiva de miles de residentes y trabajadores en las inmediaciones del complejo industrial.

Hallazgo en BioUrja Renewables y evacuación masiva

El viernes por la tarde, poco después de la 1:00 p. m. hora central, la policía de Peoria recibió el primer aviso sobre una posible amenaza en la planta de etanol. Las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de una amenaza creíble, lo que activó inmediatamente un radio de seguridad de una milla, equivalente a 1,6 kilómetros. Como medida de precaución ante el riesgo, los equipos de emergencia procedieron a evacuar a más de 5.000 personas que habitaban o trabajaban en la zona cercana a las instalaciones.

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La gravedad de la situación fue subrayada por la alcaldesa de Peoria, Rita Ali, quien declaró el viernes por la noche que sabían que se trataba de una bomba y que se desconocía si existían otros artefactos en el lugar. Aunque las amenazas de bomba son un fenómeno recurrente en Estados Unidos, a menudo resultan ser falsas alarmas, el jefe de policía de Peoria, Brad Dixon, aclaró en una conferencia de prensa el sábado por la mañana que este caso es diferente. Dixon afirmó que encontraron un paquete que representaba una amenaza real y que no consideran que se trate de una broma, lo que justifica la severidad de la respuesta de las autoridades.

Investigación del FBI y neutralización del artefacto

La Federal Bureau of Investigation (FBI) se incorporó de inmediato a la escena del crimen, asumiendo un papel central en la investigación del incidente. Ryan Pressley, agente especial del FBI con base en Springfield, afirmó que, aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, el equipo trabajará incansablemente para identificar al responsable y llevarlo ante la justicia. Este compromiso federal destaca la seriedad con la que se está abordando el incidente, trascendiendo el ámbito puramente local.

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Posteriormente, el jefe Brad Dixon informó que el artefacto explosivo había sido neutralizado con éxito. Sin embargo, a pesar de que la amenaza física inmediata fue eliminada, la orden de evacuación se mantuvo vigente para permitir que los expertos realizaran un examen minucioso del sitio. Se han confirmado que no hay heridos reportados hasta el momento y que no se han efectuado arrestos, manteniendo la investigación abierta para determinar los motivos y los autores del acto.

Esfuerzos conjuntos de seguridad y logística de refugios

La respuesta ante la emergencia involucró a múltiples agencias de seguridad y gobiernos locales, incluyendo al Departamento de Bomberos de Peoria, la Oficina del Sheriff del condado de Peoria y la Secretaría de Estado de Illinois. Estos cuerpos trabajaron durante horas en el extenso complejo industrial en busca de pruebas. El propio Brad Dixon señaló que la instalación es de gran tamaño y que la búsqueda exhaustiva aún no ha concluido, lo que implica que el trabajo de criminalística continuará en las próximas horas.

Para atender a la población afectada, se habilitaron refugios temporales en la escuela secundaria Manual Academy, situada en Peoria, y en el complejo deportivo EastSide Centre, ubicado en la ciudad vecina de East Peoria. La ciudad, que cuenta con una población aproximada de 110.000 habitantes, enfrenta esta situación de alta tensión mientras las autoridades completan el registro de la planta BioUrja Renewables, donde se descubrió el peligroso hallazgo.