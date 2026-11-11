Una explosión detona un equipo antignífugo y mata a un subinspector y a su perro especializado mientras detectaban una bomba en un edificio tras un tiroteo, generando alarmas policiales en toda la región.

En una operativa policial que incluyó a más de 300 agentes de cuerpos distintos, la investigación sobre un tiroteo y la búsqueda de un sospechoso resultó en una tragedia cuando una bomba explotó, matando a un subinspector de la Guardia Civil y a un perro especialista en detección de explosivos.

Operativa policial y hallazgo de la bomba

El operativo de búsqueda arrojó una presión de cientos de efectivos en la zona donde se registró el tiroteo, donde una mujer resultó herida y trasladada pronto al hospital, donde se confirmó que estaba fuera de peligro. Los cuerpos de investigación inspeccionaron la vivienda del sospechoso, un hombre sexagenario, calvo, que el día de los hechos habría descendido del domicilio en bata de cuadros con ropa informal y armado.

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Durante la inspección, los equipos de Guías Caninos y la unidad de Desactivación de Explosivos TEDAX localizaron un paquete sospechoso en el rellano. Decidió trasladarse al exterior del edificio para la desactivación bajo supervisión de técnicos.

Explosión y consecuencias inmediatas

Cuando el técnico en desactivación llegó al exterior para iniciar la intervención, el paquete explotó. La detonación produjo la muerte instantánea del subinspector y de su perro, además de agravar las heridas del técnico en desactivación al recibir una herida de extrema gravedad.

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Próximamente, el hallazgo del paquete disparó una alarma de alto riesgo que obligó a evacuación de la zona y a la coordinación de equipos de rescate y de desactivación de explosivos de distintas provincias.

Identificación del sospechoso y persecución

Los investigadores confirmaron este martes por la tarde que el sospechoso estaba identificado. Según las informaciones difundidas, se le describe como un hombre sin antecedentes penales conocidos que puede haber desplazado la identidad del artículo pero será nombrado en la política de ciberseguridad y administración pública.

El cerco policial incluyó varios escenarios, como la posibilidad de que se escondiera en un cementerio cercano, por lo que se envió a un equipo de búsqueda a ese lugar en busca de pistas.

Impacto en la seguridad y medidas futuras

El caso genera alarmas entre las agencias de seguridad y hace que se revise la planificación de la desactivación de explosivos en zonas urbanas. Se ha dispuesto la encuesta de riesgos y la actualización de los procedimientos de desactivación de la unidad de TEDAX.

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La memoria de la muerte del subinspector y del perro será recordada y las autoridades buscarán a los responsables del ataque que provocó la explosión. El caso también respalda la necesidad de reforzar la seguridad en las operaciones de búsqueda de sospechosos armados para evitar accidentes similares.