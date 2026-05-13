La tendencia de llevar los bolsos abiertos en la pasarela y en la calle ha sido adoptada por marcas como Chanel, Loewe, Fendi y Balenciaga. Algunos bolsos icónicos, como el Amazona de Chanel y el Way de Fendi, han sido reinterpretados con un diseño abierto, creando un aire desenfadado y cotidiano.

El desfile de Chanel para esta primavera-verano incorporó un detalle significativo que pasó inadvertido entre las aplaudidas creaciones de Matthieu Blazy. Muchas de las modelos se subieron a la pasarela con un bolso abierto –no cualquier bolso, el 2.55 de la firma francesa-colgado del hombro.

No fue algo puntual. En Loewe, también en su colección para esta temporada, Jack Mccollough y Lazaro Hernandez dieron un giro al icónico bolso Amazona, lanzado por primera vez en 1975, jugando a los trampantojos.

Este nuevo diseño, bautizado como Amazona 180, está ideado según se lee en la web de la marca 'para llevarlo abierto, con un cierre oculto que asegura el compartimento principal', de manera que a primera vista, parece que la persona que lo porta se ha despistado y ha olvidado cerrar la cremallera. En Fendi se sumaron también a este gesto inesperado y en su desfile primavera-verano 2026 presentaron por primera vez el bolso Way, una creación con silueta trapecio que se presenta abierto dejando entrever su bolsillo interior.

El bolso Bel Air o el Rodeo de Balenciaga reflejan también ese aire despreocupado de quien no teme llevar el bolso abierto





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