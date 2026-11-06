Bolsonaro reaparece en CPAC: Confirma su presencia en Estados Unidos

Jair Bolsonaro se muestra en la conferencia CPAC en EE. UU. tras huir de Brasil. Detalles sobre su discurso y la película biográfica con Jim Caviezel.

Jair Bolsonaro ha hecho su reaparición pública en territorio estadounidense el pasado jueves. El expresidente brasileño asistió a la reunión anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora ( CPAC). Este evento representa su primera aparición presencial desde que abandonara Brasil. Lo hizo tras perder las elecciones presidenciales frente a su opositor.

Presencia oficial en la gala de CPAC

Las imágenes difundidas desde el evento muestran claramente al hijo del expresidente en el encuentro conservador. Estaba prevista su participación en un foro específico dentro de la gala de la conferencia. Compartió escenario con el actor estadounidense Jim Caviezel. Este intérprete asumirá el papel de su padre en una futura película biográfica sobre su vida y carrera política.

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Discurso sobre la fe y el control divino

Aunque la intervención completa en Florida no se ha publicado íntegramente, fragmentos clave han circulado en redes. Clips difundidos en la plataforma X por un periodista conservador brasileño muestran al senador. También su hermano Eduardo compartió momentos de la presentación oficial. En dicho fragmento, el senador fugado habló abiertamente sobre su fe religiosa.

Durante su intervención, Bolsonaro afirmó rotundamente que todo estaba bajo el control de Dios. Utilizó estas palabras para contextualizar sus expectativas de futuro. El mensaje buscaba transmitir una visión de tranquilidad y propósito divino sobre su situación actual. No hubo detalles específicos sobre estrategias políticas inmediatas en este momento.

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Detalles de la huida y el viaje a EE. UU.

Bolsonaro huyó a Estados Unidos el pasado 28 de octubre de forma inesperada. Esta fuga generó gran interés internacional y especulaciones sobre sus motivos. En una entrevista publicada recientemente por The New York Times, se negó a revelar los métodos utilizados.

Cuando se le preguntó sobre cómo consiguió salir de Brasil, mantuvo un absoluto secreto. Dijo textualmente que se llevaría esos detalles a la tumba. Esto indica que los detalles logísticos del viaje siguen siendo desconocidos para el público general y las autoridades.

Negación de ayuda gubernamental externa

Además de ocultar los detalles del viaje, el expresidente negó recibir asistencia oficial. Aseguró no haber recibido ayuda de absolutamente nadie. Específicamente, negó que ningún gobierno extranjero le hubiera prestado apoyo logístico. Su declaración fue contundente al afirmar que fue él solo quien gestionó la salida.

Este contexto político sigue siendo muy sensible en América Latina. La reaparición en un foro conservador estadounidense marca un nuevo capítulo. Se espera que sigan surgiendo más declaraciones sobre su estancia en el país norteamericano. La comunidad política observa con atención los próximos pasos del expresidente.