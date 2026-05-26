Bolivia: Paz insistió en diálogo frente a protestas y bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, insistió en una entrevista con CNN que su Gobierno seguirá apostando por el diálogo frente a las protestas y bloqueos que ya cumplen 20 días en el país y que afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto.

El presidente de Bolivia , Rodrigo Paz, insistió en una entrevista con CNN que su Gobierno seguirá apostando por el diálogo frente a las protestas y bloqueos que ya cumplen 20 días en el país y que afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto.

"La única forma de ganar hoy día no va a ser a bala", dijo Paz en el programa Conclusiones y descartó responder al conflicto con medidas de fuerza. "Jamás hemos ganado con confrontación. La metodología del diálogo es mucho más valiente que la confrontación de las armas", añadió.

Consultado sobre si tiene sobre la mesa recurrir a un estado de excepción para contener la crisis, marcada por protestas y bloqueos alentados por campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales, el mandatario respondió que esa posibilidad está contemplada en la Constitución. Fuerzas de seguridad desplegadas cerca de una fila de camiones varados por los bloqueos, en Apacheta, Bolivia, el 23 de mayo. Estas son las claves del conflicto y los escenarios posibles.

Siguen las protestas en Bolivia mientras se agudiza la crisis. Las movilizaciones comenzaron a inicios de mayo con huelgas y reclamos sectoriales, pero luego derivaron en un movimiento nacional impulsado por sindicatos, mineros, campesinos, transportistas y organizaciones afines a Morales. Los manifestantes exigen al Gobierno revertir medidas de austeridad, enfrentar el aumento del costo de vida y solucionar problemas de abastecimiento de combustible, mientras algunos sectores también piden la renuncia de Paz.

Durante la entrevista, Paz sostuvo que las protestas comenzaron a cambiar de tono en los últimos días y aseguró que los pedidos de renuncia ya no forman parte central de las movilizaciones.

"Hoy hubo una marcha mucho más tranquila (…) y la palabra renuncia ya no es parte", señaló. Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva gestures as he speaks during the launch of the government program"Brazil Against Organized Crime" at the Planalto Palace in Brasilia on May 12, 2026.

(Photo by Evaristo Sa / AFP via Getty Images) No obstante, consideró que parte del malestar social responde a reclamos históricos no atendidos durante los años del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Morales.

"Una cosa es los pedidos de derecho que tienen de temas no atendidos durante veinte años porque el Estado era centralista", afirmó. Paz defendió además el proceso político que se abrió tras las elecciones de finales de 2025 en las que resultó ganador en segunda vuelta.

"Esto es un parto muy difícil. Es duro, pero estamos yendo por el camino correcto", añadió al referirse a la nueva configuración política en gobernaciones, municipios y el Gobierno nacional. El mandatario, que lleva seis meses en el cargo, rechazó además que la crisis haya tomado por sorpresa a su administración o que la situación se haya salido de control.

"Pasó lo que tenía que pasar en el sentido de que iba a haber un choque entre un pasado que no quiere dejar una visión de manejo del Estado y una Bolivia que está queriendo construir la patria desde una visión distinta del Estado", dijo





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