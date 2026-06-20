Bolivia: El presidente declara estado de emergencia tras protestas masivas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró el sábado el estado de emergencia en todo el territorio nacional, tras semanas de protestas masivas contra el Gobierno por el aumento del costo de vida y la presión económica.

El presidente de Bolivia , Rodrigo Paz, declaró el sábado el estado de emergencia en todo el territorio nacional, tras semanas de protestas masivas contra el Gobierno por el aumento del costo de vida y la presión económica, que desde entonces se han convertido en una creciente crisis política .

Las protestas, respaldadas por sindicatos de trabajadores y agricultores, exigen la renuncia de Paz. Según Reuters, los bloqueos de carreteras han causado escasez de alimentos, combustible y suministros médicos en algunas zonas del país y han paralizado la economía nacional durante los últimos 50 días. El presidente Paz afirmó que el estado de emergencia busca "restablecer" la normalidad en Bolivia. La medida allana el camino para el despliegue militar con el fin de restablecer el orden en todo el país.

La situación en Bolivia se ha vuelto cada vez más tensa, con protestas y bloqueos que han afectado la vida de miles de personas. La economía del país se encuentra en una situación crítica, con escasez de alimentos y suministros médicos en algunas zonas. La situación política en Bolivia se ha vuelto cada vez más compleja, con el presidente Paz enfrentando una gran oposición por parte de los sindicatos y los agricultores.

La crisis política en Bolivia se ha convertido en una creciente crisis económica, con la parálisis de la economía nacional durante los últimos 50 días. La situación en Bolivia es muy delicada y se espera que la situación empeore en los próximos días. La comunidad internacional está monitoreando la situación en Bolivia y se espera que se tomen medidas para resolver la crisis política y económica en el país.

La crisis política en Bolivia es un tema de gran importancia para la región y se espera que se tomen medidas para resolver la situación lo antes posible





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