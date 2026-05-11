Bolivia declara en rebeldía a Evo Morales tras su ausencia en el inicio del juicio por la presunta trata agravada de personas y sus abogados

Un tribunal de Bolivia ha declarado a Evo Morales en rebelión por su ausencia en el inicio del juicio por la presunta trata agravada de personas y se ha ordenado su captura. Morales y sus abogados no se presentaron en el juicio que comenzó en Tarija bajo resguardo policial y que se llevó a cabo bajo la vigencia de mandamientos de aprehensión y arraigo. La magistrada que preside el caso ha asegurado que algunos documentos presentados recientemente requieren ser tratados durante el desarrollo del juicio, aún así no ha precisado la fecha que podrían reanudarse las sesiones.

Un tribunal de [[link||tag||5f537c89a03f7f12cee158bc|| Bolivia ha declarado este lunes en rebeldía al expresidente [[link||tag||5f523146a03f7f12ced32463|| Evo Morales ]] y ordenado su captura tras no presentarse al inicio del juicio en el que está acusado de [[link||tag||5f529fd9a03f7f12cedf2c9e||trata agravada de personas]] por supuestamente haber embarazado a una menor cuando él era presidente.

El juicio comenzó a las 8:30 hora local (12:30 GMT) en la ciudad sureña de Tarija, bajo resguardo policial, aunque ni Morales ni sus abogados se presentaron, según ha informado EFE. La [[link||tag||5f5391e5a03f7f12cee197e3||decana del Tribunal Supremo de Justicia]] Rosmery Ruiz, ha dicho a los medios que se efectuó la “declaratoria de rebeldía” contra todos los acusados en este caso, entre ellos Morales, y también se ha ratificado la vigencia de mandamientos de aprehensión y arraigo.

La magistrada también ha manifestado que algunos documentos presentados recientemente, que solicitaron que el caso sea archivado, pasaron a ser “diferidos” o tratados en el desarrollo mismo del juicio, aunque no ha precisado cuándo continuará





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bolivia Evo Morales Procesos Judiciales Rebeldía Judicial Casos Acusaciones Incumplimiento De Orden De Aprehensión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bolivia: Paz anuncia creación de comisión para 'reforma parcial' de Constitución y proyectos de nuevas leyesEl presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la creación de una comisión para hacer una 'reforma parcial' de la Constitución que rige en el país desde 2009 y facilitar la llegada de inversiones a la economía boliviana. Además, anunció que el Ejecutivo tiene lista una decena de proyectos de nuevas leyes para sectores como hidrocarburos, electricidad, inversiones, economía verde, minería o emprendedores, algunas bajo revisión jurídica antes de su envío al Legislativo. También se debatirá una nueva ley electoral, otra para reformar la Justicia y otra de seguridad nacional.

Read more »

La Justicia boliviana ordena capturar a Evo Morales por no presentarse en el juicio por trata infantilLa decana del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que se efectuó la 'declaratoria de rebeldía' contra todos los acusados en este caso, entre ellos el exmandatario. ...

Read more »

Bolivia: La justicia decllara en rebeldía a Evo MoralesLa Corte de Sentencia Primera de Tarija declara en rebeldía a Evo Morales, expresidente de Bolivia, por no comparecer en su juicio por presunta trata de personas.

Read more »

Un tribunal boliviano declara en rebeldía a expresidente Evo Morales por ausentarse a un juicio en su contra por trata agravadaUn tribunal de Bolivia declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales tras no presentarse al inicio del juicio en el que está acusado de trata de personas, por su...

Read more »