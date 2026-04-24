Bolaños Defiende sus Declaraciones sobre el Juez Peinado ante las Críticas de la Asociación Judicial

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, responde a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, justificando sus comentarios sobre el juez Juan Carlos Peinado como la exposición de un 'hecho objetivo' y defendiendo la libertad de expresión en el debate sobre resoluciones judiciales.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , ha respondido a las acusaciones de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, defendiendo que sus declaraciones públicas sobre el juez Juan Carlos Peinado se limitaron a destacar un “hecho objetivo” a raíz de la decisión de llevar a juicio a Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La controversia se originó tras la emisión de un auto por parte del juez Peinado que busca juzgar a Gómez por cuatro delitos que, hasta el momento, carecen de pruebas sólidas. Bolaños, en sus declaraciones iniciales, expresó que esta causa “avergüenza” a muchos ciudadanos, incluyendo jueces y fiscales, y que ha causado “un daño irreparable”. Manifestó su confianza en que tribunales superiores revisen y rectifiquen estas decisiones, adoptando medidas que se ajusten a la legalidad vigente.

El ministro enfatizó que la crítica a resoluciones judiciales es un derecho fundamental en una democracia, y que su posición como Ministro de Justicia, con su conocimiento del sistema legal, le otorga una perspectiva particularmente relevante y compartida por una amplia franja de la sociedad española y por una parte significativa de la carrera judicial. Subrayó la preocupación existente sobre cómo ciertas decisiones judiciales podrían afectar la reputación de la justicia.

Insistió en la expectativa del Ejecutivo de que instancias superiores corrijan lo que considera una deriva en las decisiones del juez Peinado, reiterando su confianza en la justicia y en los tribunales superiores, que ya han revocado parcialmente algunas de las resoluciones iniciales en este procedimiento.

En una carta dirigida a la Asociación Judicial, a la que tuvo acceso elDiario.es, Bolaños argumenta que sus palabras se limitaron a señalar “un hecho objetivo y extraordinario”, respaldando su afirmación con el hecho de que aproximadamente quince resoluciones dictadas por el juez Peinado en el caso de Begoña Gómez han sido anuladas parcial o totalmente por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, incluyendo el rechazo del intento del juez de implicar al propio ministro en la causa. Sin embargo, la Audiencia Provincial también ha respaldado algunas de las decisiones del juez, como la investigación por malversación relacionada con las funciones de la asistente personal de Begoña Gómez.

El ministro también recordó que el Consejo General del Poder Judicial tiene pendientes de resolver denuncias y quejas que afectan al juez Peinado, señalando que esta situación es “muy anormal” y poco común en la práctica judicial. Defendió que señalar esta circunstancia no implica una descalificación personal, sino una valoración de una realidad “incuestionablemente excepcional”.

Bolaños reafirmó que la independencia judicial en España está “absolutamente garantizada”, citando una encuesta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial que indica que los jueces españoles puntúan su independencia personal con un 9,2 sobre 10. Concluyó reiterando su respeto por la función jurisdiccional y su disposición a mantener un diálogo institucional “leal y constructivo”.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, en su respuesta inicial, argumentó que, si bien el Gobierno tiene derecho a discrepar de las resoluciones judiciales, el ministro de Justicia tiene un deber especial de “prudencia, contención y respeto” hacia el poder judicial, y que las declaraciones de Bolaños constituyeron “ataques personales” que vulneraron este deber. Instaron al ministro a poner fin a lo que describieron como una “dinámica de confrontación”





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