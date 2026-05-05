Bolaños acusa al PP de connivencia con el empresario Aldama en sus ataques al Gobierno

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusa al Partido Popular de colaborar con el empresario investigado por corrupción, Víctor Aldama, en su estrategia de ataques contra el Gobierno, tras la petición del PP de reducir la pena para Aldama después de sus acusaciones infundadas contra Pedro Sánchez.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños , ha lanzado una fuerte acusación contra el Partido Popular , alegando una relación de connivencia con el empresario Víctor Aldama , actualmente bajo investigación por corrupción , en el contexto de sus ataques dirigidos al Gobierno .

Durante una rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, Bolaños expresó su agradecimiento al PP y a Aldama, afirmando que sus acciones dejan patente una colaboración mutua. Esta declaración surge a raíz de la solicitud del Partido Popular de reducir la pena para Aldama, una petición que se produjo inmediatamente después de que el empresario, en su declaración ante el Tribunal Supremo, intentara, sin presentar pruebas concretas, vincular al presidente Pedro Sánchez con el caso de corrupción y sugerir una supuesta financiación ilegal del PSOE.

La estrategia del PP ha consistido en solicitar la aplicación de una atenuante muy cualificada de confesión, basándose en las acusaciones infundadas vertidas por Aldama. Esta solicitud ha resultado en una reducción de la pena propuesta, pasando de siete años a cinco años y dos meses.

Sin embargo, es crucial destacar que ninguna de las penas solicitadas para los diferentes delitos supera los dos años, lo que implicaría que Aldama evitaría la prisión. El abogado del PP, Alberto Durán, justificó esta decisión argumentando que la colaboración ofrecida por el empresario ha sido fundamental para el descubrimiento de otras actividades delictivas relacionadas con obras públicas. Esta justificación ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores, quienes la consideran un intento de influir en el proceso judicial.

La acusación popular, en contraste con la postura del PP respecto a Aldama, mantiene su petición de 30 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. Esta discrepancia en las peticiones de pena ha generado debate sobre la coherencia de la estrategia del PP y sus posibles motivaciones. Por su parte, la Fiscalía ha optado por mantener su solicitud inicial de siete años de cárcel para Aldama, aplicando una atenuante de confesión.

No obstante, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, comunicó al ministro de Justicia que no consideraba apropiado reducir aún más la pena, según fuentes fiscales consultadas por elDiario.es. En consecuencia, el fiscal Luzón decidió mantener su petición original, la cual fue presentada ante los magistrados encargados de dictar sentencia.

Asimismo, se mantuvieron las peticiones de 24 años de cárcel para Ábalos y de 19 años y medio de prisión para Koldo García. La decisión de la Fiscalía se basa en criterios técnicos, según ha declarado el ministro de Justicia, quien ha manifestado su respeto por la independencia del ministerio fiscal. La situación plantea interrogantes sobre la posible influencia política en el proceso judicial y la necesidad de garantizar la transparencia y la imparcialidad en la aplicación de la ley.

El caso ha desatado una intensa polémica política, con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición. El Partido Popular ha defendido su derecho a presentar pruebas y a solicitar la aplicación de atenuantes, mientras que el Gobierno ha denunciado una estrategia de desprestigio y una manipulación de la información. La controversia se centra en la credibilidad de las acusaciones vertidas por Víctor Aldama y en la posible connivencia entre el PP y el empresario.

La Fiscalía, por su parte, ha insistido en la importancia de mantener la independencia y la objetividad en la investigación, evitando dejarse influir por presiones políticas. La decisión final sobre las penas corresponderá a los magistrados, quienes deberán analizar cuidadosamente las pruebas presentadas por las diferentes partes y dictar sentencia de acuerdo con la ley. Este caso, sin duda, tendrá importantes implicaciones políticas y judiciales, y su resolución será observada con atención por la opinión pública.

La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para garantizar la confianza en el sistema judicial y en las instituciones democráticas. La complejidad del caso y la polarización política hacen prever un largo proceso judicial y un intenso debate público





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