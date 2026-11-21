Boca Juniors venció al Atlético Mineiro por 2-0 en Barranquilla para alzarse con su tercera Copa Sudamericana y romper una sequía internacional de 18 años.

Boca Juniors puso fin a una sequía internacional de 18 años al vencer al Atlético Mineiro por 2-0 en la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputó el sábado 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, frente a una multitud de más de 60.000 aficionados. Los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel sellaron la victoria para el club argentino.

Protagonistas y goleo del Xeneize

El centrocampista Santiago Ascacíbar abrió el marcador al minuto 16 tras un remate potente que dejó sin opciones al portero Everson. Poco después, al minuto 48, el atacante Miguel Merentiel amplió la ventaja con un remate tras un centro rastrero de Sebastián Villa. Estos dos anotadores fueron clave para la coronación del equipo dirigido por Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena.

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Dominio táctico y estadísticas del partido

Boca Juniors controló el juego desde el inicio, creando su primera oportunidad clara al minuto tres cuando un despeje fallido de Everson permitió a Merentiel disparar contra el palo. El equipo de Belo Horizonte tuvo dificultades para cruzar la mitad de la cancha y afectar a Bernard, Tomás Cuello y Kauã Pascini. Lautaro di Lollo casi aumentó la diferencia al 39 con un cabezazo que requirió la intervención de Everson.

Posiciones y legado histórico del torneo

Esta es la tercera Copa Sudamericana que gana Boca Juniors, tras los títulos de 2004 ante Bolívar y 2005 ante Pumas de la UNAM, lo que lo convierte en el club más ganador del torneo. Por su parte, el Atlético Mineiro sufrió su tercera derrota consecutiva en una final continental, sumando a las pérdidas ante Botafogo en 2024 y Lanús en 2025.

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Reacciones y contexto de la celebración

El mediocampista Leandro Paredes fue un elemento central en la evolución táctica del equipo durante el Clausura 2026 de la Liga Profesional Argentina. La celebración de los hinchas en Barranquilla recordó el último título internacional, obtenido el 27 de agosto de 2008 en la Recopa Sudamericana contra Arsenal de Sarandí.

Consecuencias inmediatas para ambos clubes

El árbitro Andrés Matonte cerró el encuentro, validando el dominio argentino en un partido donde Boca anuló a un rival que no mostró su mejor nivel. La victoria consolida la preeminencia del club azul y oro en el fútbol sudamericano actual y cierra un ciclo competitivo marcado por la eficacia en momentos clave.