Bobby Pulido Ganador Latin Grammy y Nuevo Representante de Texas

El artista tex-mex Bobby Pulido recibe el premio a mejor álbum tejano en la pregala de los Latin Grammy mientras se prepara para asumir su escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Bobby Pulido, reconocido artista de música tejana y recién electo representante republicano por el Distrito 15 de Texas, fue el gran protagonista de la pregala de los premios Latin Grammy 2026. En esta ceremonia preliminar, celebrada el 12 de noviembre de 2026, el músico recibió la estatuilla al mejor álbum de música tejana, consolidando su éxito en dos frentes muy distintos a la vez que su transición hacia la vida política en su estado natal.

Victoria Musical y Éxito Político en Texas

La Academia Latina de la Grabación reconoció la trayectoria de Pulido con este galardón, coincidiendo con su reciente triunfo en las elecciones intermedias. El artista, quien se presentó como candidato por el Partido Demócrata, aseguró el 62,3% de los votos para ocupar un asiento en la Cámara de Representantes a partir de enero. Su rival republicana, Mónica de la Cruz, según las proyecciones de CNN, recibió el 37,7% de la votación, lo que significa una ventaja de más de 20 puntos porcentuales a favor de Pulido.

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Trayectoria de 30 Años en la Industria Musical

Hijo de Roberto "El Primo" Pulido, una figura emblemática del género, Bobby Pulido oficializó su carrera en 1995 al firmar con EMI Latin y lanzar su álbum debut "Desvelado". Este primer trabajo alcanzó el puesto nueve en la lista Top Latin Álbums y el tercer lugar en Regional Mexican Álbums de Billboard. A lo largo de tres décadas, ha publicado 16 álbumes, incluyendo "Bobby Pulido & Friends: una tuya y una mía, Vol. 2" en 2025, sumando seis nominaciones a los Latin Grammy y victorias previas en 2022 y 2025.

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Despedida Artística y Futuro en la Política

El artista anunció en 2024 su intención de retirarse de la actividad musical profesional para dedicarse de lleno a su mandato legislativo. Esta decisión marcó el inicio de su gira de despedida, preparando el terreno para su entrada al Congreso en su Texas natal. La noticia de su victoria política contrasta con el cierre de una era musical para sus fanáticos, quienes celebran su legado como compositor y ejecutante.

La Gala Oficial en Las Vegas

La ceremonia principal de los Latin Grammy 2026 tendrá lugar este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Este evento, número 27 en la historia de los galardones, continúa entregando reconocimientos a las 60 categorías establecidas por la Academia. Los detalles finales sobre los galardonados oficiales se confirman a medida que avanza el evento, manteniendo el foco en el talento latino.