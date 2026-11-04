Bobby Pulido gana escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU.

El cantante tex-mex Bobby Pulido obtiene victoria histórica en Texas, sumándose a una ola demócrata que redefine el mapa político del estado y del país.

El cantante Bobby Pulido logró una victoria contundente en las elecciones intermedias de Estados Unidos al ganar el Distrito 15 de la Cámara de Representantes. Este triunfo, confirmado con un amplio margen de votos, marca un hito significativo en la carrera política del músico de 53 años y se inscribe dentro de una tendencia electoral favorable para el Partido Demócrata en el estado de Texas.

Pulido conquista el Congreso tras superar a Mónica de la Cruz

Bobby Pulido obtuvo el 62,3% de los votos emitidos en su distrito, superando ampliamente a su rival republicana, Mónica de la Cruz, quien recibió el 37,7% según las proyecciones de CNN. Este resultado asegura que Pulido ocupará un asiento en la Cámara de Representantes federal a partir de enero, durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump. La magnitud de su victoria refleja un cambio notable en la dinámica electoral local y nacional.

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Triunfos simultáneos redefinen el panorama político estatal

La elección de Bobby Pulido no ocurrió aisladamente, sino como parte de una oleada democrática que también benefició a otros candidatos clave en Texas. Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott en la contienda por la gobernación, mientras que James Talarico venció al fiscal general Ken Paxton por un puesto en el Senado estatal. Estos tres resultados conjuntos fueron celebrados tanto en Texas como a nivel nacional como indicadores de un shift político significativo.

De la música tex-mex a la defensa del Valle del Río Grande

Bobby Pulido nació y creció en Edinburg, una ciudad ubicada en el sur de Texas cerca de la frontera con México, donde aún reside con su esposa y sus cuatro hijos. Antes de dedicarse plenamente a la música, estudió Ciencias Políticas, lo que le proporcionó una base académica para su incursión en la política. Se hizo conocido en la década de 1990 como exponente del género tex-mex, combinando influencias tejanas y regionales mexicanas.

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Reconocimiento artístico respalda su perfil público

La trayectoria musical de Bobby Pulido incluye seis nominaciones a los premios Latin Grammy desde el año 2000, con dos victorias en la categoría de mejor álbum tejano. Ganó en 2022 con "Para que baile mi pueblo" y nuevamente en 2025 con "Bobby Pulido & Friends: Una tuya y una mía (volumen 1, en vivo)". Esta reconocimiento internacional ha contribuido a su visibilidad pública, facilitando su transición hacia un rol de liderazgo comunitario y político.

Prioridades legislativas enfocadas en crisis fronteriza y economía

En entrevistas recientes, Bobby Pulido identificó la crisis en el Valle del Río Grande como el motor principal de su candidatura. Señaló específicamente el alto costo de vida y las políticas migratorias bajo el gobierno de Trump, iniciado en enero de 2025, como factores que afectan severamente a residentes de Edinburg, Brownsville y McAllen. Su plataforma busca abordar la agresión en las calles derivada de las redadas inmigratorias.

Propuestas concretas para seguridad y flujo laboral

Los pilares centrales de la agenda política de Bobby Pulido incluyen una economía fuerte para el sur de Texas, apoyo a la agricultura y una gestión integral de la seguridad fronteriza. Propone asegurar la frontera sin destruir familias ni la economía local, atacando el flujo de fentanilo y drogas de carteles. Además, aboga por centros de verificación en Centroamérica y un camino legal hacia la naturalización para trabajadores necesarios.