Pasarela Interiores presenta BMY, una colección de ropa de descanso con soporte mamario integrado. Sin aros ni elementos rígidos, busca mayor comodidad para el uso nocturno y doméstico.

La empresa española Pasarela Interiores ha introducido en el mercado una nueva línea de ropa de descanso diseñada para ofrecer soporte mamario sin recurrir a elementos rígidos. Tras dos años intensos de investigación y desarrollo, esta colección bajo la marca BMY combina comodidad y funcionalidad, permitiendo a las mujeres dormir y relajarse en el hogar con una sujeción continua.

Soporte integrado sin aros ni cierres

Esta prenda elimina por completo la necesidad de usar un sujetador adicional durante las horas de descanso, abordando directamente la incomodidad que muchas mujeres sienten al prescindir de la sujeción tras el ejercicio o una jornada laboral. El diseño se centra en reducir el desplazamiento del pecho y distribuir su peso de manera uniforme, lo que resulta especialmente beneficioso para quienes poseen un pecho voluminoso o experimentan sensibilidad mamaria.

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La construcción interior se basa en paneles premoldeados de doble capa que cubren toda la zona del busto. Este sistema garantiza una sujeción tanto frontal como lateral sin depender de aros, cierres traseros ni tirantes regulables, elementos que suelen generar puntos de presión molestos durante el uso prolongado. Al evitar estas estructuras rígidas, el diseño minimiza las molestias al adoptar diversas posturas al dormir.

Validación médica y especificaciones técnicas

El proyecto cuenta con la valoración positiva de especialistas en salud mamaria, destacando la intervención de Rafael Ramos, especialista en radiología mamaria. Desde una perspectiva clínica, se considera una solución interesante porque fusiona tres conceptos fundamentales: sujeción adecuada, confort físico y la posibilidad de un uso prolongado durante el descanso nocturno.

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Los materiales utilizados en la confección incluyen un top interior compuesto por un 60 por ciento de poliamida, un 36 por ciento de poliéster y un 4 por ciento de elastano. Las prendas exteriores complementan esta estructura buscando un tacto suave y una flexibilidad que permita la libertad de movimiento, mientras que los acabados planos encapsulados reducen el riesgo de irritaciones cutáneas.

Adaptabilidad y beneficios para la sensibilidad

Marta Ribeiro, especialista en cirugía mamaria, destaca que el principal valor de esta propuesta radica en convertir una necesidad cotidiana de muchas mujeres en una solución sencilla y fácil de incorporar a su rutina diaria. La estructura interior no solo ofrece soporte, sino que también proporciona cobertura útil para disimular el pezón, un detalle que muchas usuarias valoran positivamente al estar en su entorno doméstico.

La colección se ha diseñado pensando en las variaciones de sensibilidad que ocurren a lo largo de la vida y dentro del mismo ciclo menstrual, especialmente en los días previos a la menstruación, durante el embarazo o la lactancia. Para estas etapas, el diseño incorpora compartimentos interiores específicos que permiten introducir almohadillas, discos de lactancia o prótesis mamarias externas, asegurando una personalización del ajuste.

Lanzamiento y variedad de la colección

BMY se presenta como una alternativa moderna a la ropa de descanso convencional, ofreciendo diferentes prendas que permiten adaptar el conjunto a los gustos personales y a las distintas épocas del año. Esta innovación de Pasarela Interiores responde a una demanda insatisfecha en el sector de la moda íntima, donde la comodidad extrema y el soporte técnico convergen para mejorar la calidad de vida de las consumidoras durante sus horas de relajación.