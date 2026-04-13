Blue Banana Recibe a Juan Ricardo Hidalgo (Primor) como Socio Estratégico para Impulsar su Crecimiento

La marca de moda Blue Banana da la bienvenida a Juan Ricardo Hidalgo, propietario y CEO de Primor, como nuevo socio estratégico. Esta inversión estratégica tiene como objetivo acelerar el crecimiento de la empresa, alcanzar los 100 millones de euros en ventas en cinco años y fortalecer su estructura corporativa.

Blue Banana da la bienvenida a Juan Ricardo Hidalgo , propietario y CEO de Primor , como nuevo socio estratégico, marcando un hito significativo en su accionariado. La firma de moda, conocida por su estilo distintivo y su crecimiento constante, anunció que la llegada de Hidalgo 'refuerza la estructura de la compañía en esta nueva etapa de desarrollo'. Esta inyección de capital y experiencia estratégica, proveniente de una figura prominente en el sector retail y cosmético, permitirá a Blue Banana acelerar sus ambiciosos planes de expansión y consolidación en el mercado. Juan Fernández-Estrada e Ignacio Rivera , los fundadores visionarios de la marca, mantienen la mayoría accionarial y continuarán desempeñando sus roles como co-CEOs, asegurando la continuidad de la identidad y filosofía de la empresa. La inversión de Hidalgo representa un voto de confianza en el modelo de negocio de Blue Banana y un respaldo a su estrategia a largo plazo.

Esta inyección de capital servirá como catalizador para un plan estratégico integral que abarca múltiples áreas clave. Entre ellas, se destaca el desarrollo de producto, con un enfoque en la innovación y la expansión de la oferta para satisfacer las demandas cambiantes del mercado. La expansión y optimización del canal retail, incluyendo tanto tiendas físicas como la presencia online, también son prioritarias, con el objetivo de aumentar la accesibilidad y la experiencia del cliente. El refuerzo digital, con una inversión en plataformas online y marketing digital, es fundamental para llegar a una audiencia más amplia y mejorar la visibilidad de la marca. Además, el crecimiento del equipo, con la contratación de talento y la creación de nuevas oportunidades de empleo, es esencial para respaldar la expansión de la empresa. La mejora de las capacidades internas, a través de la formación y el desarrollo de los empleados, también es clave para garantizar la eficiencia y la excelencia operativa. Con estos planes, Blue Banana se prepara para un crecimiento exponencial, con el objetivo ambicioso de alcanzar los 100 millones de euros en ventas en los próximos cinco años. Para apoyar esta expansión, la empresa está creando un consejo de administración que incorporará perfiles de alto nivel del sector retail.

La creación de un consejo de administración, integrado por expertos en el sector, es una pieza fundamental en la estrategia de crecimiento de Blue Banana. Este órgano asesor, que incluirá figuras como Javier Jiménez, ex director financiero de Mercadona y ex director general de Lanzadera, o Miguel Cernuda, subdirector general de Blue Banana, aportará una valiosa experiencia y conocimiento. La incorporación de estos perfiles del sector permitirá a la empresa tomar decisiones más informadas y estratégicas, optimizando la gestión y el gobierno corporativo. Ignacio Rivera, cofundador de Blue Banana, destacó la importancia de encontrar un socio que entendiera la visión a largo plazo de la empresa y que pudiera ayudar a dar el siguiente salto sin comprometer la identidad de la marca. La filosofía de construir una marca para siempre es fundamental, y la entrada de Hidalgo, con su experiencia y visión, encaja perfectamente en este objetivo. Juan Fernández-Estrada, el otro cofundador, expresó su entusiasmo por la entrada de Hidalgo, destacando su capacidad para construir una empresa sólida y rentable a largo plazo. La combinación de la experiencia de Hidalgo y el conocimiento interno de los fundadores promete un futuro prometedor para Blue Banana, consolidando su posición en el mercado y expandiendo su alcance





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