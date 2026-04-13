Blue Banana incorpora a Juan Ricardo Hidalgo, CEO de Primor, como socio estratégico

La firma de moda Blue Banana da la bienvenida a Juan Ricardo Hidalgo, propietario y CEO de Primor, como nuevo socio estratégico, lo que impulsará su plan de expansión y el objetivo de alcanzar los 100 millones de euros en ventas.

Blue Banana da la bienvenida a Juan Ricardo Hidalgo , propietario y CEO de Primor , como nuevo socio estratégico, marcando un hito significativo en su accionariado. La firma de moda, conocida por su estilo distintivo y su creciente popularidad, enfatiza que la llegada de Hidalgo fortalece la estructura de la compañía en esta emocionante nueva fase de expansión y desarrollo. Los fundadores de la marca, Juan Fernández-Estrada e Ignacio Rivera, mantendrán su posición mayoritaria en el accionariado y continuarán liderando la empresa como co-CEO, asegurando la continuidad de la visión y los valores fundamentales de Blue Banana . Esta inversión estratégica se presenta como un catalizador crucial para acelerar el ambicioso plan estratégico de la compañía, que se centra en varios pilares clave para el crecimiento sostenible y la consolidación en el mercado de la moda.

Con esta inyección de capital y la experiencia de Hidalgo, Blue Banana se enfocará en potenciar el desarrollo y la innovación de su línea de productos, expandiendo y optimizando su presencia en el canal retail, fortaleciendo su plataforma digital y ampliando su equipo profesional. Además, se prevé una mejora significativa de las capacidades operativas y estratégicas de la empresa. La enseña de moda ha demostrado un crecimiento de doble dígito en los últimos diez años, un testimonio de su éxito y su capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Con la incorporación de Hidalgo, se espera que este crecimiento se acelere aún más, estableciendo el objetivo ambicioso de alcanzar los 100 millones de euros en ventas en un plazo de cinco años. Para respaldar esta ambición y asegurar una gobernanza robusta, Blue Banana establecerá un consejo de administración.

Este órgano de gobierno estará integrado por perfiles destacados del sector, incluyendo a Javier Jiménez, ex director financiero de Mercadona y ex director general de Lanzadera, así como a Miguel Cernuda, actual subdirector general de Blue Banana, entre otros expertos que aportarán su valiosa experiencia y conocimiento. La creación de este consejo demuestra el compromiso de la empresa con la excelencia en la gestión y el crecimiento a largo plazo.

Ignacio Rivera, cofundador de Blue Banana, expresó su entusiasmo por la llegada de Hidalgo como socio estratégico, destacando la importancia de encontrar un socio que comparta la visión a largo plazo de la compañía. 'Hemos esperado a dar entrada a un socio que entendiese el largo plazo, que sabe lo que cuesta construir una compañía de verdad y que puede ayudarnos a dar el siguiente salto sin comprometer nuestra identidad ni nuestra manera de hacer las cosas. Buscamos construir una marca para siempre, y por eso es esencial que nuestros socios crean en esta filosofía', afirmó Rivera.

Por su parte, Juan Fernández-Estrada, también cofundador de la compañía, se mostró 'muy ilusionado' por la llegada de Hidalgo, resaltando su capacidad comprobada para construir empresas sólidas, rentables y relevantes a largo plazo. Fernández-Estrada enfatizó la alineación de Hidalgo con la visión y la estrategia de crecimiento de Blue Banana, asegurando que su entrada y su experiencia tendrán un impacto positivo significativo en la compañía. La entrada de Juan Ricardo Hidalgo representa una apuesta estratégica por el futuro de Blue Banana, asegurando un nuevo capítulo de crecimiento, innovación y consolidación en el competitivo mercado de la moda





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