La asesora de Begoña Gómez proclaims that the request for 22 years in prison is "disparatada" (disparated). The request is considered "política". She adds that there is no legal case to be judged here. Just as the supposed political move, the company updates its valuation from 350,000 millions, to 900,000 millions ($30 billion), and gets a $10 billion investment from Google, making it the third largest in the world, just below OpenAI, who was last valued at $852,000 million. Google invests a total of $30 billion in this company, as part of a new financing agreement.

La asesora de Begoña Gómez tacha de 'disparatada' la petición de 22 años de cárcel: 'Es política, no hay delito' Anthropic ha acordado una ronda de financiación de 30.000 millones de dólares que elevaría su valoración hasta los 900.000 millones de dólares.

La nueva valoración situaría a Anthropic por encima de OpenAI, que alcanzó los 852.000 millones de dólares en su última ronda. La ronda ha sido codirigida por inversores como Sequoia Capital, Altimeter Capital, Dragoneer y Greenoaks. En abril, Google se comprometió a invertir 10.000 millones de dólares en Anthropic, con la opción de ampliar la inversión hasta 30.000 millones.

Esta operación permitiría colocar a Anthropic por encima de los 852.000 millones de dólares (732 millones de euros) de valoración de su rival OpenAI, una cifra conseguida en la última ronda de financiación completada en marzo con la participación de Sequoia Capital, Altimeter Capital, Dragoneer y Greenoaks El acuerdo se produce tan solo tres meses después de que la compañía recaudara 30.000 millones de dólares con una valoración de 350.000 millones de dólares (300.868 millones de euros). Google se comprometió a invertir 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros) con la posibilidad de extender esta inversión en 30.000 millones de dólares adicionales en Anthropic como parte de un acuerdo que busca fortalecer la relación entre ambas compañías.

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