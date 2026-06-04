Blanche fue el encargado de la liberación de archivos de Epstein según Bondi

La exsecretaria de Justicia Pam Bondi declaró que Todd Blanche supervisó la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein, mientras el Departamento de Justicia enfrenta críticas por retener documentos. Bondi también se refirió a su propia controversia y al futuro proceso de confirmación de Blanche.

La exsecretaria de Justicia Pam Bondi declaró ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que Todd Blanche , la elección del presidente Donald Trump para liderar el Departamento de Justicia, fue el responsable directo de supervisar la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein .

Según una transcripción de la entrevista a puerta cerrada publicada este jueves, Bondi buscó desmarcarse de la gestión del departamento mientras el Gobierno de Trump continúa lidiando con las repercusiones políticas de este caso.

"Él estaba a cargo del proceso y de toda la liberación de los archivos de Epstein", afirmó Bondi cuando se le preguntó por su papel en el cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein. El Departamento de Justicia publicó aproximadamente 3 millones de archivos exigidos por el Congreso, pero Bondi fue presionada para explicar por qué otros 3 millones aún no se han divulgado.

Argumentó que el departamento no retiene ningún documento y que los archivos restantes son duplicados o materiales confidenciales, a pesar de las críticas bipartidistas de que el Departamento de Justicia de Trump ha retenido o editado documentos en exceso, mientras compartía accidentalmente información sobre las víctimas de Epstein.

"Hasta donde yo sé, todos han sido liberados", dijo Bondi. También se remitió al director del FBI, Kash Patel, para saber si la oficina había entregado todos los documentos relevantes al Departamento de Justicia. Bondi fue duramente criticada después de afirmar en una entrevista televisiva en 2025 que la lista de clientes de Epstein estaba en su escritorio, solo para luego aclarar que se refería al expediente de todo el caso. Ese error provocó un aumento de la desconfianza pública.

Tras repetidos errores y declaraciones inexactas, la Casa Blanca puso a Blanche a cargo de este delicado caso. Se espera que Trump nombre formalmente a Blanche como secretario de Justicia, y la transcripción es un recordatorio de que Blanche fue la persona clave en el criticado manejo de los archivos del Departamento de Justicia. Los demócratas se han basado en el testimonio de Bondi para argumentar que Blanche ahora necesita testificar para explicar su trabajo.

Se prevé que Blanche enfrente un proceso de confirmación desafiante en medio de preocupaciones bipartidistas sobre su acuerdo controvertido con el presidente, que le otorgó a él, su familia y sus empresas protección contra auditorías del Servicio de Impuestos Internos y estableció un fondo de 1.800 millones de dólares para las víctimas de la instrumentalización. Este tema, sin duda, se planteará en su audiencia de confirmación.

Dos de las mayores polémicas del segundo mandato de Trump -el caso Epstein y el fondo de instrumentalización- tienen el nombre de Blanche asociado. Bondi, quien compareció voluntariamente la semana pasada, se negó a divulgar cualquier conversación que haya tenido con Trump incluso antes de su elección, citando privilegio, mientras que su abogado argumentó que esas preguntas estaban fuera del alcance de los términos de la entrevista.

"No voy a discutir ninguna conversación que haya tenido con el presidente sobre cualquier asunto", dijo Bondi. Bondi fue destituida del cargo a principios de abril y el mes pasado comenzó un tratamiento contra el cáncer de tiroides. También hubo información clave que Bondi afirmó no conocer, como el documento crucial donde se enumeran los 10 cómplices de Epstein, aunque la mayoría de ellos están tachados.

"No recuerdo haber revisado este documento, así que no sé quién está en él, y eso vino del FBI de Nueva York", dijo Bondi, añadiendo que Patel podría abordar ese tema. Los legisladores tardaron meses en asegurar el testimonio de Bondi. Fue citada judicialmente con apoyo bipartidista en marzo, complicado por su reunión informal con legisladores de la que los demócratas se retiraron porque ella no se comprometía a testificar bajo juramento.

Bondi negó tener conocimiento del traslado de la cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, a un centro penitenciario de mínima seguridad en Bryan, Texas, el año pasado, un movimiento inusual para alguien condenado por sus crímenes.

"Me enteré por el periódico, o en línea, después de que sucedió. No tuve nada que ver con eso", dijo Bondi, repitiendo que tal decisión habría sido tomada por la Oficina de Prisiones





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