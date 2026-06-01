Blanca Suárez revela el aceite de argán puro como la clave para eliminar el frizz y proteger el cabello en verano

La actriz explica por qué el aceite de argán puro es su aliado indispensable contra la sequedad y el encrespamiento, y expertos detallan la forma correcta de usarlo para obtener un pelo brillante, hidratado y protegido del sol, la sal y el cloro.

Blanca Suárez ha dejado al descubierto el truco que ha transformado por completo su melena y que ahora se ha convertido en un referente para quienes buscan eliminar el frizz y recuperar la hidratación natural del cabello.

La actriz, acostumbrada a someter su pelo a planchas, secadores y cambios de estilo frecuentes, confesó en una entrevista reciente que el aceite de argán puro es el producto que más impacto ha tenido en la salud de su cabello. Según los especialistas, el aceite de argán, rico en ácidos grasos esenciales y vitamina E, actúa tanto en la superficie como en el interior de la fibra capilar, sellando la cutícula y reteniendo la humedad que suele perderse por el uso intensivo de herramientas térmicas.

Antonio Corral Calero, director creativo global de Moroccanoil, señaló que este aceite crea un velo ligero que protege el cabello de la humedad ambiental, el calor de las planchas y los daños provocados por el cloro o la sal del mar, manteniendo la elasticidad y el brillo en todo momento. El éxito del aceite de argán puro no solo depende de su composición, sino también de la forma correcta de aplicarlo, un detalle que subraya la directora del salón 3K Peluqueros en Madrid, Mercedes Sastre.

La experta explica que la cantidad adecuada varía según la textura y la porosidad del pelo: en cabellos finos basta con una o dos gotas, mientras que en melenas densas, secas o muy dañadas pueden ser necesarias entre tres y cuatro gotas. La aplicación debe enfocarse en los medios y puntas, zonas donde la fibra capilar necesita mayor hidratación, y es recomendable iniciar con poca cantidad e ir sumando solo si el cabello lo requiere, pues es mucho más sencillo añadir producto que corregir un exceso.

Además, la temperatura del aceite influye: calentarlo ligeramente entre las manos facilita su distribución uniforme, evitando que se acumule en la raíz y dejando el cabello con una sensación ligera y no grasosa. En la temporada estival, el aceite de argán puro adquiere una función protectora adicional. El sol intenso, la exposición al agua de mar, el cloro de las piscinas y el aumento de lavados pueden acelerar la pérdida de hidratación y provocar un mayor encrespamiento.

Aplicar una pequeña cantidad de aceite sobre los medios y puntas antes de salir al exterior crea una película protectora que reduce la evaporación de la humedad y forma una barrera frente a los agresores externos. Según Mercedes Sastre, este gesto sencillo no solo ayuda a mantener el cabello hidratado, sino que también potencia el brillo y facilita el peinado, tanto en cabello húmedo como seco.

Blanca Suárez, por su parte, asegura que el aceite de argán es uno de los pocos que se pueden aplicar desde la raíz hasta las puntas sin temor a apelmazar la melena, siempre y cuando se respete la dosis adecuada y la técnica de aplicación recomendada por los profesionales





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