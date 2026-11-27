La actriz Blanca Romero ha encontrado su santuario en Peón, Villaviciosa. Descubre los detalles de su vida cotidiana y su conexión con la naturaleza asturiana.

La actriz y modelo Blanca Romero ha compartido detalles sobre su residencia en Peón, una pequeña localidad ubicada en el concejo de Villaviciosa, en Asturias. Este lugar, situado a unos 30 kilómetros de Gijón, se ha convertido en su refugio personal para desconectar de la rutina urbana y buscar la tranquilidad que necesita.

Rodeada de naturaleza y montañas

Romero reconoció en sus redes sociales que este paraje es donde consigue encontrarse a sí misma, rodeada de paisajes únicos que ofrece la zona. El entorno está caracterizado por su cercanía a las montañas y la abundante naturaleza, elementos que le permiten disfrutar de una vida alejada del ruido de las grandes ciudades. La actriz ha afirmado haber encontrado allí todo cuanto necesitaba para su bienestar personal.

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Aunque Blanca se adapte a todo tipo de localizaciones, es cierto que necesita su espacio íntimo alejado de todo. Ha descrito su vida cotidiana como la de alguien que reside en un "Pueblo Ejemplar", un título que la Familia Real le otorgó en el 2023 a la localidad por su vida comunitaria, su identidad y su esfuerzo colectivo. Este reconocimiento subraya el prestigio que Peón ha ganado fuera de su ámbito local.

Vida íntima y conexiones familiares

La decisión de establecerse en este lugar responde a un deseo de privacidad y serenidad. Romero confesó no sentirse observada, valorando profundamente la posibilidad de llevar una rutina normal sin las presiones mediáticas habituales. Este deseo de silencio contrasta con la vida pública que lleva como figura reconocida en el entretenimiento español.

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También se ha mencionado una conexión geográfica con otras figuras públicas, como el caso de Marc Márquez, quien tiene una casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid, en su tierra natal. Márquez optó por esa residencia hace 15 años, dejando atrás el ritmo de las grandes urbes para encontrar tranquilidad en una propiedad de 1.300 metros cuadrados y una piscina de dos alturas. Ambos casos ilustran la tendencia de buscar refugios personales lejos del estrés capitalino.

Gastronomía y decoración atemporal

La vida en Peón también incluye la disfrute de la gastronomía local. Romero ha destacado la comida típica de algunos restaurantes de la zona, mencionando que allí sobresalen dos elaboraciones por encima del resto, las cuales son las más típicas por excelencia. El deporte, la cocina y una vida normal también le han ayudado a integrar este estilo de vida.

En cuanto a su hogar, Blanca vive en un ambiente simple pero con ciertos elementos decorativos especiales. Ha señalado que posee piezas atemporales, como un mueble de cajones, un tríptico de árboles o un cabecero de hierro, que ya viajaron con ella en varias mudanzas y que morirán con ella. Estos detalles reflejan una búsqueda de permanencia y autenticidad en un entorno cambiante.

Además de su vida privada, Romero mantiene su actividad profesional. Ha participado en proyectos como la obra dirigida por Daniel Castro, protagonizada por Javier Gutiérrez y Gonzalo de Castro, y ha referenciado títulos como la película dirigida por José Luis Garci y protagonizada por Fernando Fernán Gómez sobre un aristócrata arruinado. Estas referencias culturales añaden profundidad a su perfil artístico mientras disfruta de su retiro asturiano.