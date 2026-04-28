BlackRock supera los 60.000 millones de euros en fondos de inversión en España y desbanca a BBVA

BlackRock ha alcanzado los 60.162 millones de euros en activos gestionados en España, superando a BBVA y consolidándose como la tercera gestora más importante del país. Con un crecimiento del 20% en el último año, la firma estadounidense lidera el mercado comercial en 2026, captando más de 1.986 millones de euros en el primer trimestre.

BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, ha superado los 60.000 millones de euros en fondos de inversión en España, consolidándose como la tercera gestora más importante del país.

Según los datos más recientes, la firma estadounidense ha experimentado un crecimiento cercano al 20% en el último año, superando a BBVA Asset Management, que gestiona alrededor de 58.900 millones de euros. Este notable avance se debe, en gran medida, a la estrategia comercial de BlackRock en España, donde ha captado cerca de 10.000 millones de euros en activos durante el último ejercicio, con un 60% de ese incremento procedente de suscripciones directas.

El resto del crecimiento se atribuye a la revalorización de las carteras, especialmente en el mercado de renta variable, que ha tenido un desempeño positivo durante 2025. En el primer trimestre de 2026, BlackRock ha mantenido su liderazgo comercial, a pesar de las incertidumbres geopolíticas, captando 1.986 millones de euros, más que cualquier otra gestora en el mercado español. Le siguen Vanguard, con 1.854 millones de euros, y BBVA Asset Management, con 818 millones de euros.

Este crecimiento ha permitido a BlackRock situarse por detrás de CaixaBank, que gestiona 104.129 millones de euros, y Santander, con más de 65.793 millones de euros en fondos. Además, el patrimonio de las gestoras internacionales en España, incluyendo a BlackRock, asciende a 383.000 millones de euros, con un aumento de 13.000 millones en el primer trimestre de 2026, gracias a suscripciones netas de 6.000 millones de euros.

Este crecimiento refleja la confianza de los inversores en las gestoras extranjeras, que ofrecen diversificación y estrategias de inversión global. BlackRock, en particular, destaca por su capacidad para atraer tanto a inversores minoristas como institucionales, algo poco común en el mercado español. La gestora, dirigida por Luis Megías, ha demostrado una gran adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado, consolidando su posición como un actor clave en el sector financiero español





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Blackrock Fondos De Inversión Gestoras De Activos Mercado Financiero Inversión En España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Margarita Nelken: La pionera del feminismo en España y su lucha por la igualdadEste artículo explora la vida y obra de Margarita Nelken, una de las primeras feministas en España, a través de sus escritos publicados entre 1916 y 1931. Nelken defendió la igualdad de género, el derecho al trabajo femenino y la igualdad salarial, desafiando las normas sociales de su época. Su legado sigue siendo relevante en la lucha por la equidad de género.

Read more »

España sufre un gran apagón nacional en abril de 2025El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un colapso energético inesperado el 28 de abril de 2025, cuando un apagón masivo deja sin electricidad a varias comunidades. La crisis se gestiona desde La Moncloa, donde se activa el Consejo de Seguridad Nacional para abordar la emergencia.

Read more »

La España vacía cambia de estrategia: las iglesias deben generar los recursos económicos para ser restauradasLa región occidental de Burgos pone en marcha un programa de digitalización y difusión de 14 templos de origen medieval para atraer “un turismo respetuoso” y garantizar la conservación del patrimonio amenazado por la despoblación

Read more »

España se merece una huelga general de inmigrantesLa “prioridad nacional” es xenófoba y absurda en un país con 3,6 millones de extranjeros trabajando en oficios donde suponen más del 50% de los ocupados

Read more »

Apple factura 626 millones de euros con sus tiendas en EspañaLicenciada en Periodismo por la Universidad Complutense, inició su carrera profesional en la prensa tecnológica. Tras cuatro años en Actualidad Económica, se incorporó en 2004 a la redacción de Expansión, donde se ha especializado en la cobertura de la actualidad del sector tecnológico.

Read more »

'BBVA prevé captar más de medio millón de clientes jóvenes este año'BBVA confía en alcanzar este 2026 otro récord de captación de clientes en España, una de las prioridades estratégicas del conjunto del grupo desde hace años. Una de las...

Read more »