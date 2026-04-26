BlackRock Aumenta su Participación en el Ibex 35 a Más de 41.300 Millones de Euros

La gestora de fondos BlackRock se consolida como el segundo mayor accionista del Ibex 35, superando al Estado español y solo por detrás de Amancio Ortega, con inversiones en 20 empresas del selectivo.

BlackRock, la gestora de fondos más grande a nivel mundial, ha incrementado significativamente su presencia en el Ibex 35 , el principal índice bursátil español. La compañía ha revelado participaciones que superan el 1% en un total de 20 empresas que componen el selectivo, alcanzando un valor combinado de 41.308,2 millones de euros.

Esta inversión representa el 3,7% de la capitalización total del Ibex 35, consolidando a BlackRock como el segundo mayor accionista del índice, solo superado por Amancio Ortega, fundador de Inditex, y por delante del Estado español. La estrategia de BlackRock se caracteriza por una diversificación amplia, abarcando sectores clave como la banca, las aerolíneas, la construcción y la energía.

Sus participaciones varían considerablemente, desde un 3,002% en Colonial SFL hasta un 8,199% en Banco Sabadell, demostrando un enfoque selectivo y estratégico en sus inversiones. El análisis detallado de las participaciones de BlackRock revela una fuerte presencia en el sector bancario español. La gestora es accionista de los principales bancos del Ibex 35, incluyendo Sabadell, Banco Santander, BBVA, Bankinter y Caixabank, con porcentajes que oscilan entre el 4,68% y el 8,199%.

Además de la banca, BlackRock ha realizado inversiones significativas en empresas de infraestructuras como Aena, Amadeus, Cellnex, Enagás, Redeia y en energéticas como Iberdrola y Repsol, superando en muchos casos el umbral del 5% de participación. Su mayor inversión individual se encuentra en Banco Santander, valorada en 10.277 millones de euros, seguida de Iberdrola (8.419 millones) y BBVA (7.492 millones).

Esta concentración de capital en empresas líderes del mercado español subraya la confianza de BlackRock en el potencial de crecimiento de la economía española y su compromiso a largo plazo con el mercado. En comparación con otros grandes inversores, Amancio Ortega, a través de su sociedad Pontegadea Inversiones, mantiene una participación dominante en Inditex (59,294%), además de participaciones significativas en Redeia y Enagás, sumando un total de 97.733 millones de euros.

El Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enaire y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), posee participaciones valoradas en 37.147 millones de euros, con una presencia notable en empresas estratégicas como Telefónica, Enagás, Redeia, Indra e IAG. CriteriaCaixa, el brazo inversor de La Caixa, se posiciona en cuarto lugar con 36.017 millones de euros, principalmente invertidos en Caixabank, Naturgy, Colonial SFL, Telefónica y ACS.

La creciente influencia de estos grandes inversores en el Ibex 35 refleja una dinámica de mercado cada vez más concentrada, donde la gestión profesional de activos y la inversión a largo plazo juegan un papel crucial en la estabilidad y el crecimiento del mercado bursátil español. La diversificación de las carteras de inversión y la búsqueda de oportunidades en sectores estratégicos son elementos clave en las estrategias de estos inversores, contribuyendo a la dinamización de la economía española





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