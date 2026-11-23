El Corte Inglés arranca su Black Friday el 22 de noviembre con ofertas de hasta el 60% en electrodomésticos y moda. Descubre los detalles de la campaña digital.

El Corte Inglés ha lanzado oficialmente su campaña de Black Friday desde la noche del 22 de noviembre a las 22 horas, extendiendo las promociones hasta el próximo domingo 30 de noviembre. Esta edición se caracteriza por ofrecer descuentos de hasta el -40% en miles de productos disponibles tanto en sus establecimientos físicos como a través de la plataforma web y la aplicación móvil. La iniciativa abarca una amplia variedad de categorías, incluyendo moda, tecnología, hogar, alimentación y viajes, garantizando el acceso a estas rebajas para todos los clientes.

Detalles y mecánica de la campaña digital

La estrategia comercial de El Corte Inglés para esta campaña se inicia exclusivamente en los canales digitales, permitiendo a los usuarios acceder a las primeras ofertas desde el momento de su lanzamiento. La empresa ha estructurado la promoción para cubrir una extensa gama de departamentos, asegurando que la experiencia de compra sea fluida tanto para quienes prefieren el comercio electrónico como para los clientes que visitan las tiendas físicas. Esta dualidad en los canales de venta refuerza el compromiso del gigante minorista con la comodidad del consumidor moderno.

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Un elemento central de la promoción es la bonificación adicional que se otorga a los compradores. Por cada compra realizada en el área de Moda, los clientes recibirán un 15% de descuento adicional para utilizar en futuras adquisiciones en todo El Corte Inglés. Esta mecánica no solo incentiva la compra inmediata en ropa y accesorios, sino que también busca fidelizar al cliente a largo plazo, animando a regresar durante el periodo navideño y más allá para canjear los beneficios acumulados.

Ofertas destacadas en tecnología y electrodomésticos

El departamento de tecnología presenta algunas de las rebajas más agresivas de la campaña, con descuentos cercanos al 50% en productos de alta gama. Uno de los artículos más destacados es el aspirador escoba Dyson V16 Piston Animal, cuyo precio ha bajado de 849 euros a 649 euros. Este electrodoméstico líder en el mercado se suma a la cafetera superautomática De'Longhi Rivelia Start, que reduce su costo de 649 a 499 euros, y la afeitadora eléctrica Philips i9000 Prestige Ultra, que pasa de 499 a 249 euros.

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En el sector de la relojería inteligente, Garmin lidera las ofertas con modelos premium significativamente más baratos. El reloj inteligente Garmin Fénix 8 AMOLED Zafiro desciende de 899,99 euros a 599,99 euros, mientras que el Garmin Fénix 7 Pro-Zafiro Solar baja de 849,99 euros a 549,99 euros. Estas marcas, junto con Adidas, Nike, Under Armour, Puma y New Balance, ofrecen descuentos de hasta el -40%, consolidando a El Corte Inglés como un punto clave para la compra de equipamiento deportivo de última generación.

Perspectivas de las marcas en moda y calzado

La moda femenina y masculina cuenta con una selección robusta de firmas internacionales y exclusivas de la cadena. Marcas como Roberto Verino y Michael Kors aplican descuentos de hasta el -40%, mientras que las etiquetas propias de El Corte Inglés, como Woman, CoucheL, Southern y Tintoretto, ofrecen rebajas de hasta el 30%. Esta diversidad de precios permite a los clientes encontrar opciones que se ajusten a diferentes presupuestos sin sacrificar la calidad o el prestigio de las marcas.

En el ámbito del calzado, las marcas Napapijri, Roberto Verino y Pierre Cardin alcanzan el -40% de descuento. Asimismo, firmas como Emidio Tucci, Lloyd's, Dustin, Lacoste y Timberland participan con promociones del 30%, llegando en algunos casos hasta el -50% para la marca Timberland. En la sección de zapatería, Michael Kors, Hoff, Flabelus y Pepe Jeans presentan descuentos de hasta el 40% en una gran selección de artículos, respondiendo a la alta demanda de calzado de diseño durante la temporada festiva.

Impacto en hogar, belleza y viajes

El área de hogar se enfoca en el mobiliario, con descuentos de hasta el 40% en sofás, mesas, sillas, espejos y muebles auxiliares de la colección propia de El Corte Inglés. Productos como la silla de escritorio Lisboa, la mesa Ernest y las sillas Lizzy son piezas clave de esta promoción. Además, marcas como Cosmic, Roca, BoConcept y Natuzzi participan con promociones específicas, y las marcas de hogar exclusivas de la cadena ofrecen rebajas de hasta el -40%.

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La belleza y el cuidado personal también se ven beneficiados, con el estuche CK One de Calvin Klein experimentando una rebaja cercana al 60%. En parafarmacia, marcas como FAQ, Foreo, Eucerin, Nuxe, Vichy y Lilash aplican descuentos entre el 25% y el 40%, y en cosmética se mantiene la promoción "6x3" de Kiko Milano. Finalmente, el departamento de viajes ofrece cruceros y escapadas con descuentos especiales y la posibilidad de pagar en 10 meses, abarcando destinos desde Punta Cana hasta Japón, y cerrando la campaña el 30 de noviembre.